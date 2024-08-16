婦人想乘涼...竟在濁水溪河床迷失方向 友人找不到急報案
彰化縣埤頭鄉張姓婦人今天下午騎車到濁水溪北岸河床乘涼，突然迷失方向，打電話向友人求救，雲林縣消防局西螺分隊獲報，出動警義消搜尋，雲林縣議員李明哲服務處也以空拍機協助，終於在晚上7時多找到人，結束虛驚一場。
67歲張姓婦人平日下午會到濁水溪河床一處榕樹下乘涼，今天下午3時多，她按例騎車前往，卻迷失方向向友人求救，友人前往尋找，找了2個多小時都找不到人，眼見天色已晚，趕緊打電話報案。
雲林縣西螺消防分隊長葉逸青立即率領警義消人員搜救，彰化縣消防局溪洲分隊、竹塘分隊也都出動人員加入搜救。
因濁水溪河床範圍廣大，地毯式搜索不易，雲林縣議員李明哲服務處也以空拍機協助搜索，晚間7時多，消防人員終於看到一輛機車，張姓婦人在一旁堆放漂流木的空地，呆坐在廢棄的大卡車輪胎上，雙腿都是泥巴，消防人員緊急將她帶上岸送回家，結束虛驚一場。
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