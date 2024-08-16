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怎麼卡的？台61線離奇事故 曳引車棚架勾倒號誌桿

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台61線西濱快速道路台中路段，今發生2起離奇事故。曳引車經五甲北路與西濱平面路口，後車斗電動棚架自動升起，勾彎路口的號誌桿；另起為鋪設路面柏油的砂石車，傾倒完砂石後，未將車斗收起，撞上路標指示鐵架，路過駕駛直呼怎麼卡住的？

一輛曳引車今天行經台中市大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗的電動棚架故障自動升起，勾到該處位於中央分隔島上號誌桿，號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上，後車斗垂直向上卡在半空中，畫面讓其他路過的駕駛嘖嘖稱奇。

大甲警分局調查，今天中午12時14分，34歲林姓男子駕駛曳引車發生離奇事故，大甲分局海墘派出所獲報後，立即派員處理，肇事現場號誌桿因遭拉扯傾斜，導致號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上，影響其他車輛通行，現場經拍照、製作現場圖等程序完成，已通知號誌維修廠商派員到場處理，事故已於中午1時40分排除，交通恢復順暢。

另起車禍發生在今天下午3時38分， 中市大安區台61線大安段139公里處正實施路面刨除重鋪設柏油路作業，因已先將側道路封閉以利於施工，參與作業的32歲嚴姓男子駕駛砂石車，頃倒砂石完畢後，竟疏於注意未將車斗收起即往前行駛，致不慎撞到路標指示鐵架。

大甲分局長謝建國呼籲，汽、機車上路前應先行檢查車體各部位功能是否正常，貨品是否綑綁穩當，尤其是各類大型車輛職業駕駛更應注意各項安全措施，確保其他用路人行車安全。

一輛曳引車今天行經台中市大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗的電動棚架故障自動升起，勾到該址位於中央分隔島上號誌桿，號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上。圖／警方提供
一輛曳引車今天行經台中市大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗的電動棚架故障自動升起，勾到該址位於中央分隔島上號誌桿，號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上。圖／警方提供
一輛曳引車今天行經台中市大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗的電動棚架故障自動升起，勾到該址位於中央分隔島上號誌桿，號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上。圖／警方提供
一輛曳引車今天行經台中市大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗的電動棚架故障自動升起，勾到該址位於中央分隔島上號誌桿，號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上。圖／警方提供
一輛曳引車今天行經台中市大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗的電動棚架故障自動升起，勾到該址位於中央分隔島上號誌桿，號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上。圖／警方提供
一輛曳引車今天行經台中市大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗的電動棚架故障自動升起，勾到該址位於中央分隔島上號誌桿，號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上。圖／警方提供
一輛曳引車今天行經台中市大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗的電動棚架故障自動升起，勾到該址位於中央分隔島上號誌桿，號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上。圖／警方提供
一輛曳引車今天行經台中市大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗的電動棚架故障自動升起，勾到該址位於中央分隔島上號誌桿，號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上。圖／警方提供

台中市 曳引車 砂石

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