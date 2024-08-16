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保時捷權利車拿去二胎 男不爽車被當鋪拖回上門理論...街頭爆拉扯

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

葉男不爽保時捷權利車被新北市八里區一家當舖拖回，這月13日帶著吳姓友人前往當舖理論，引發雙方衝突。當舖方鄭、鄒、黃三人強拉葉、吳兩人進店內溝通，民眾誤以為打架報警協處。警方到場彼此互不提告，警詢後依妨害秩序罪嫌將當舖方三人函送法辦。

據了解，葉姓男子（31歲）日前將一輛保時捷911，拿去新北市八里區龍米路一段一間當鋪質借，這個月葉男再以此方式，又向另家當舖抵押質借，八里當舖得知葉男二胎借貸，循線拖回質借保時捷。

這個月13日葉男發現愛車被當鋪拖走，於當天上午10時30分左右帶著吳姓友人（45歲）來到八里當舖理論討車，當舖方鄭（29歲）、鄒（30歲）、黃（30歲）三男見狀出店迎戰，只見葉男質問當舖方「我只是欠個幾期而已，就把車拖走」當舖方則反問「你不是把車拿去另家當舖質借嗎？」雙方互不相讓叫囂互嗆。

過程中當鋪方三人欲將葉、吳兩人拉進當舖內溝通，遭葉、吳拒絕，雙方在店外推擠拉扯，路人見狀誤以為是打架報警協處。警方獲報趕抵，雙方已無衝突情事，經警了解才知葉男把保時捷拿去二胎借款，以致糾紛發生。

警詢問雙方互不提告，帶回鄭、鄒、黃三男返所釐清，警詢後依妨害秩序罪嫌將鄭、鄒、黃三人函送法辦。

葉姓男子不爽保時捷權利車被當舖拖回帶人前往當舖理論爆發口角拉扯，警到場雙方互不提告，警帶回當舖三人依妨害秩序罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
葉姓男子不爽保時捷權利車被當舖拖回帶人前往當舖理論爆發口角拉扯，警到場雙方互不提告，警帶回當舖三人依妨害秩序罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
葉姓男子不爽保時捷權利車被當舖拖回帶人前往當舖理論爆發口角拉扯，警到場雙方互不提告，警帶回當舖三人依妨害秩序罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
葉姓男子不爽保時捷權利車被當舖拖回帶人前往當舖理論爆發口角拉扯，警到場雙方互不提告，警帶回當舖三人依妨害秩序罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
葉姓男子不爽保時捷權利車被當舖拖回帶人前往當舖理論爆發口角拉扯，警到場雙方互不提告，警帶回當舖三人依妨害秩序罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
葉姓男子不爽保時捷權利車被當舖拖回帶人前往當舖理論爆發口角拉扯，警到場雙方互不提告，警帶回當舖三人依妨害秩序罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

保時捷 八里 當鋪

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