保時捷權利車拿去二胎 男不爽車被當鋪拖回上門理論...街頭爆拉扯

葉男不爽保時捷權利車被新北市八里區一家當舖拖回，這月13日帶著吳姓友人前往當舖理論，引發雙方衝突。當舖方鄭、鄒、黃三人強拉葉、吳兩人進店內溝通，民眾誤以為打架報警協處。警方到場彼此互不提告，警詢後依妨害秩序罪嫌將當舖方三人函送法辦。

據了解，葉姓男子（31歲）日前將一輛保時捷911，拿去新北市八里區龍米路一段一間當鋪質借，這個月葉男再以此方式，又向另家當舖抵押質借，八里當舖得知葉男二胎借貸，循線拖回質借保時捷。

這個月13日葉男發現愛車被當鋪拖走，於當天上午10時30分左右帶著吳姓友人（45歲）來到八里當舖理論討車，當舖方鄭（29歲）、鄒（30歲）、黃（30歲）三男見狀出店迎戰，只見葉男質問當舖方「我只是欠個幾期而已，就把車拖走」當舖方則反問「你不是把車拿去另家當舖質借嗎？」雙方互不相讓叫囂互嗆。

過程中當鋪方三人欲將葉、吳兩人拉進當舖內溝通，遭葉、吳拒絕，雙方在店外推擠拉扯，路人見狀誤以為是打架報警協處。警方獲報趕抵，雙方已無衝突情事，經警了解才知葉男把保時捷拿去二胎借款，以致糾紛發生。