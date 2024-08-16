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假車牌氾濫...全國發動「淨牌專案」 今年已查獲191件187人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局因應近期販售、使用假車牌狀況，從8月1日起發動全台「淨牌專案」，聯合各直轄市、縣市警察局，針對販售、使用假車牌者同步加強查緝，目前刑事局已查獲30件30人，查扣假車牌60面，統計今年至今查獲191件187人。有關上游製造、販售源頭，目前刑事局已查獲郭姓犯嫌等人涉嫌販售假車牌，持續溯源中。

警方分析違法者樣態，主要可區分為「AB車懸掛假車牌」及「原車主懸掛假車牌」兩大類，其中「AB車懸掛假車牌」，是民眾購買如牌照遭吊扣、吊銷的無車牌車輛或權利車後，因要上路使用，到網路購買相同車型、顏色的車牌後懸掛上路；「原車主懸掛假車牌」，則多是原車主因酒駕、超速等交通違規遭吊扣、吊銷牌照，為繼續使用原車輛，購買假車牌後懸掛上路。

有鑑於偽造車牌案件增加，警方從查緝面及預防面著手，採「查防合一、陸空並進」策略，一方面結合AI巡防系統，針對疑似使用偽造車牌上路的車輛加強自動辨識與道路攔查，提升打擊力道；另一方面針對民眾檢舉的網路販售偽造車牌賣家，協請相關平臺業者下架，追溯查緝製造及販售源頭，依法偵辦。目前刑事局已蒐集民眾檢舉、報案資料及主動追查今年至今遭吊扣、吊銷的6萬4千餘筆車號，從源頭分析製造、販售及使用假車牌者，相關涉案情資將通報各地方警察局同步查緝。

今年6月，有被害人向警方報案，名下車輛有相同時段出現在高速公路不同路段情事，疑似車牌遭冒用，刑事局深入追查，鎖定偽造車牌出沒在高雄市一帶，警方8月6日在高雄市鼓山區停車場查獲使用者羅姓詐欺通緝犯，現場查扣偽造車牌二面。羅嫌購買權利車後，發現車牌遭註銷，為繼續使用車輛，在網路向不詳賣家購買偽變造車牌後懸掛上路，全案詢後依偽造特種文書罪移送偵辦。

刑事局分析近期ETAG異常通行紀錄後，發現新北市一家運輸公司使用偽造車牌，公司其他車輛也曾因懸掛偽造車牌遭桃園市警方查獲，警方分析車行軌跡，8月13日趁曾姓司機返家途中，在新北市土城區攔停，現場發現車身印有的車號已遭塗改，且懸掛車號雷同的偽造車牌。經查原始牌照因逾期檢驗已遭監理站註銷，公司為繼續營業使用，到網路購買偽造車牌使用，全案詢後依偽造特種文書罪移送偵辦。

全國警方從8月1日起發動全台「淨牌專案」查緝偽造車牌，圖為警方查獲使用假車牌車輛。記者廖炳棋/翻攝
全國警方從8月1日起發動全台「淨牌專案」查緝偽造車牌，圖為警方查獲使用假車牌車輛。記者廖炳棋/翻攝
全國警方從8月1日起發動全台「淨牌專案」查緝偽造車牌，圖為販售假車牌的網路賣家廣告。記者廖炳棋/翻攝
全國警方從8月1日起發動全台「淨牌專案」查緝偽造車牌，圖為販售假車牌的網路賣家廣告。記者廖炳棋/翻攝

交通違規 網路 警察 車主

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