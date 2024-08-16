調查局人事異動名單出爐 督辦柯文哲案、挖掘洩密詐團律師均上榜

調查局今公布副主任及秘書人事異動名單，近來督導偵辦柯文哲政治獻金假帳案的北機站組長張元寶，原地直升副主任；主動挖掘偵破律師鄭鴻威洩密詐團的台北市調查處士林站組長柯慶昌，調升士林站副主任；台北市處機動站組長房新祐，督導偵獲律師王晨桓ACE王牌交易所詐騙案，調升機台北處機動站副主任；新北市調查處機動站組長陳瑩璇，偵辦八八會館主嫌郭哲敏疑涉行賄案，調升新北市處機動站副主任。

張元寶是調查班38期，長年在北機站服務，是相當資深的組長，他過去功勳卓著，偵辦過喧騰一時的潤寅詐貸案、力霸掏空等重大經濟犯罪案件，替調查局立下不少汗馬功勞，此次升遷可說實至名歸。北機站日前約談會計師端木正、柯競總財務長李文宗，就是由他親自壓陣移送北檢複訊。

另外，曾偵辦立法院前秘書長林錫山收賄案的航基站組長林青瑾，調升新北市處機動站副主任；南機站秘書鄭敦仁調屢破大宗毒品案件，調升南機站副主任；台北市調查處外事站歐美組長李國棟，早年外派芝加哥法秘，在外勤服務期間，長期情蒐專業情資，調升外事站副主任；國家安全維護工作站組長何銘津，偵獲多起共諜發展組織案，調升國站秘書。

本次人員異動共43人，名單如下：

一、台北市調查處士林調查站士林組調查專員兼組長柯慶昌調派台北市調查處士林調查站副主任。 二、台北市調查處外事調查站歐美組調查專員兼組長李國棟調派台北市調查處外事調查站副主任。 三、台北市調查處機動工作站肅防二組調查專員兼組長房新祐調派台北市調查處機動工作站副主任。 四、宜蘭縣調查站秘書歐陽芸蓁調派新北市調查處板橋調查站副主任。 五、新北市調查處雙和調查站雙和組調查專員兼組長林志峰調派新北市調查處重新調查站副主任。 六、國內安全調查處調查專員張淳美調派新北市調查處新店調查站副主任。 七、新北市調查處機動工作站科技偵查組調查專員兼組長陳瑩璇調派新北市調查處機動工作站副主任。 八、航業調查處基隆調查站港關組調查專員兼組長林青瑾調派新北市調查處機動工作站副主任。 九、彰化縣調查站秘書張維哲調派桃園市調查處中壢調查站副主任。 十、桃園市調查處機場調查站航運組調查專員兼組長吳原智調派桃園市調查處機場調查站副主任。 十一、苗栗縣調查站秘書戴靖惠調派台中市調查處豐原調查站副主任。 十二、雲林縣調查站秘書王嘉煥調派台中市調查處豐原調查站副主任。 十三、花蓮縣調查站秘書林家慶調派台南市調查處府城調查站副主任。 十四、台南市調查處調查專員王重能調派台南市調查處新營調查站副主任。 十五、屏東縣調查站秘書郭力瑋調派高雄市調查處苓雅調查站副主任。 十六、高雄市調查處機動工作站肅防組調查專員兼組長蔡佩伶調派高雄市調查處機動工作站副主任。 十七、基隆市調查站秘書陳孟宜調派基隆市調查站副主任。 十八、國際事務處調查專員鍾志清調派宜蘭縣調查站副主任。 十九、新竹市調查站秘書林麗蘋調派新竹市調查站副主任。 二十、新竹縣調查站秘書黃鈺程調派新竹縣調查站副主任。 二十一、嘉義市調查站秘書陳昱全調派嘉義市調查站副主任。 二十二、國家安全維護處調查專員江振邦調派花蓮縣調查站副主任。 二十三、資安工作站秘書易繼湘調派澎湖縣調查站副主任。 二十四、北部地區機動工作站肅防二組調查專員兼組長張元寶調派北部地區機動工作站副主任。 二十五、中部地區機動工作站秘書陳恩倩調派中部地區機動工作站副主任。 二十六、南部地區機動工作站秘書鄭敦仁調派南部地區機動工作站副主任。 二十七、國家安全維護工作站秘書陳詩茹調派國家安全維護工作站副主任。 二十八、資安工作站資安二組調查專員兼組長林惠賢調派資安工作站副主任。 二十九、人事室調查專員劉美君調派法務部辦事副主任。 三十、基隆市調查站肅防組調查專員兼組長楊涵青調派基隆市調查站秘書。 三十一、宜蘭縣調查站溪南組調查專員兼組長林佩瑩調派宜蘭縣調查站秘書。 三十二、新竹市調查站國安組調查專員兼組長阮子珊調派新竹市調查站秘書。 三十三、新竹縣調查站溪北組調查專員兼組長黎士華調派新竹縣調查站秘書。 三十四、台中市調查處臺中調查站市區組調查專員兼組長陳蔚尚調派苗栗縣調查站秘書。 三十五、彰化縣調查站肅防一組調查專員兼組長顏裕哲調派彰化縣調查站秘書。 三十六、南投縣調查站濁水溪組調查專員兼組長陳彥君調派雲林縣調查站秘書。 三十七、經濟犯罪防制處調查專員許慧卿調派嘉義市調查站秘書。 三十八、屏東縣調查站屏北組調查專員兼組長利易修調派屏東縣調查站秘書。 三十九、幹部訓練所調查專員陳正彬調派花蓮縣調查站秘書。 四十、中部地區機動工作站肅防三組調查專員兼組長莊明泰調派中部地區機動工作站秘書。 四十一、高雄市調查處機動工作站緝毒組調查專員兼組長謝憲坤調派南部地區機動工作站秘書。 四十二、國家安全維護工作站國安一組調查專員兼組長何銘津調派國家安全維護工作站秘書。 四十三 、廉政處調查專員王嘉璘調派資安工作站秘書。

新北市處組長陳盈璇偵辦八八會館負責人郭哲敏貪瀆案，調升機動站副主任。圖／報系資料照

台北市處士林站組長柯慶昌偵破律師鄭鴻威洩密案，調升士林站副主任。圖／讀者提供