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彰化阻詐案外案 被害人獲「淨利」2千元竟成嫌疑人
彰化縣林姓男子被「假投資、真詐財」，警方雖查獲車手保住88萬元，但詐騙集團不肯罷休繼續遊說，林男嘗試匯款「投資」後，果真回收22萬2千元「獲利」，決定加碼再投資，警方除查獲取款的香港籍車手，也查出林男獲利其中10萬元是另一名被害人匯款「投資」，林男從被害人變成嫌疑人，和陳姓車手同被偵辦，得不償失。
彰化警方本（8）月5日在斗苑西路某超商，發現一名男子形跡可疑，當場逮捕和調查是取款的車手，保住林姓男子88萬元。未料詐團繼續用LINE聯絡並用保證真投資、高獲利等話術遊說，林男先後匯出10萬元、10萬元，詐團匯回「獲利」10萬元、10萬2千元，等於林男「投資」20萬元賺2千元，「穩賺不賠」，因此對詐團深信不疑，決定先面交30萬元，待獲利後再支付20萬元。
警方研判詐團可能不放手，就繼續留意林男的動向，果然發現本月14日下午在某超商又面交現金，到場埋伏和逮捕24歲陳姓男子，竟是香港籍，他當場自稱在通訊軟體群組看到來台觀光旅遊兼打工的訊息，就報名參加，來台後護照被扣押，被告知成功代收貨款後就還給護照，對方給一支工作手機，送他到超商，他等待收款時從手機收到危險通知而不敢進超商，沒想到是被詐團利用。
被詐的林姓男子保住30萬元，還因先前測試詐團而多賺2千元，但警方進一步查出，詐團指定另一名被害人匯款10萬元到林男的網路銀行帳戶，林男無端成為人頭帳戶，警方依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，都移請彰化地檢署偵辦。
北斗警分局長黃世德表示，警方除了和金融機構之間的聯防機制，也積極查緝詐欺車手並強化民眾防詐騙知識，所謂「高獲利、穩賺不賠」都有問題，民眾如果看到可疑或來路不明的投資管道，先撥打165反詐騙專線小心查證。
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