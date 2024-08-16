恆春驚傳棄屍案！為追討200萬元債務遭毒手 家屬見遺體悲痛大哭

屏東恆春傳出殺人棄屍案，一名周姓男子8月14日晚上，從恆春恆南路的住家駕車出門後便失聯，周妻報案後，警方16日中午在滿州鄉里德山區發現死者屍體，目前涉案的3名嫌犯都已被逮捕到案。據了解，周男是為了追討200萬元債務找3人談判，結果反遭毒手。

周男的妻子報案指出，先生14日晚上9時許駕車出門與人協調還款事宜，之後手機便關機聯繫不上，擔心有意外連忙報警。恆春警方透過通聯紀錄，鎖定與周男有債務糾紛的2名尤姓及1名宋姓男子，陸續將3人逮捕到案。

尤男到案後坦承殺了周男，並棄屍於滿州鄉里德山區，警方16日中午12時許在山區在尋獲死者屍體。家屬到達現場後，見到遺體悲痛大哭。3名犯嫌被捕到案後，警方調查是否有其他共犯，並釐清犯案動機。