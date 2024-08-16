影／警查緝毒品案 意外查獲受傷穿山甲

新北市警方昨前往萬里區查緝毒品案，在曹姓男子住處意外查獲一隻受傷穿山甲，他辯稱是其飼養的狗於幾前天從屋外叼回。警方當場連繫新北市政府動物保護防疫處動保人員到場協助及安置，警詢後依違反野生動物保育法移送隆地檢署偵辦，並函送動保處依法裁罰。

新北市海山警方昨天下午3時許，持搜索票前往萬里區加投路段山區查緝毒品案，在查緝對象曹姓男子（38歲）住處雖未查獲毒品，卻意外查獲一隻受傷穿山甲。

曹男辯稱，該穿山甲是其飼養的狗於幾前天從屋外郊區叼回。警方當場連繫新北市政府動物保護防疫處動保人員到場協助，經初步診斷該穿山甲有不明原因導致骨折等多處挫傷，並有脫水的情形，已送至台北市立動物園協助醫療。

新北市動保處表示，穿山甲為保育等級二之珍貴稀有保育類野生動物，獵捕穿山甲已違反野生動物保育法第18條規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。違者將依同法第41條處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。 新北市海山警方昨前往萬里區查緝毒品案，在曹姓男子住處意外查獲一隻受傷穿山甲。記者王長鼎／翻攝 新北市海山警方昨前往萬里區查緝毒品案，在曹姓男子住處意外查獲一隻受傷穿山甲。記者王長鼎／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885