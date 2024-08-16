一疊疊贓款快滿出背包！台南警眼尖緝獲詐欺車手

台南市警三分局安順派出所前天下午巡邏超商時，發現路口1名男子形跡可疑，盤查過程中，他從隨身背包取出證件時，裡頭一疊疊紙鈔快滿出來，卻無法交代來源，經警擴大調閱近百組監視器，查出28歲王姓男子是詐騙集團車手，身上68萬現金也是面交所得，依法將他送辦。

安順派出所警員陳政宇、吳曜廷，針對近期詐欺提款熱點高發時段執行超商巡守時，在安中路段超商前，發現王站在路口處神色慌張，主動上前盤查。當他從背包拿取證件時，員警眼尖發現背包內紙鈔快滿出來，便詢問現金來源。

王支支吾吾無法說明，員警發現包內有詐騙集團使用工作證及收據後，先將他帶返所查證，並分工調閱監視器，全力追查被害人身分，經調閱近百支監視器資料後，確認被害人為陳姓男子。

警方調查，陳日前在網路社群看到高報酬股票投資廣告，進而加入群組，前後共面交3次，損失金額達100萬元。所幸，員警積極落實超商巡邏，盤查可疑人車，線上查獲王姓車手，當場查扣68萬元等物，即刻攔阻民眾被騙款項。