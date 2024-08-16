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偽變造車牌半年抓715件 南投下周起啟動淨牌專案取締

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

偽變造車牌案件日益增多，南投縣警局統計今年上半年全縣有關淨牌專案取締件數，共達715件，相較去年同期507件增加208件，增幅29%，上周在草屯鎮道路上發現車輛疑似懸掛壓克力車牌案件，南投縣交通隊決定8月19日起至9月底實施「淨牌專案」勤務，將動員全縣警力規畫攔檢稽查勤務，加強取締不法。

南投縣警局表示，日前草屯警方接獲民眾舉報，在路上發現車輛疑似懸掛壓克力車牌，經派遣警網前往查處，發現車主因嚴重超速違規，遭吊扣牌照6個月期間，竟鋌而走險，在網上購買壓克力車牌繼續行駛，全案已依偽造特種文書函送南投地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第12條第4項告發及移置保管車輛。

警方強調，目前全縣已有多起移送偵辦及判決有罪案例，呼籲民眾勿存僥倖心態，使用偽、變造車牌一經查獲，除處以新台幣3600至 1萬零800元罰鍰、並當場禁止行駛、汽車移置保管並扣繳牌照外，還觸犯刑法偽造特種文書罪須移送法辦，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

南投交通隊並指出，淨牌專案強力遏阻偽變造車牌氾濫情事，下周起將加強取締「使用偽造、變造或矇領之牌照」、「牌照借供他車使用或使用他車牌照」及「未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌於道路停車」等違規行為，民眾切勿以身試法，否則難逃警方鷹眼及法網，得不償失。

南投縣偽變造車牌案件上半年達715件，交通隊下周起全面清查，啟動淨牌專案取締。圖／南投縣警局提供
南投縣偽變造車牌案件上半年達715件，交通隊下周起全面清查，啟動淨牌專案取締。圖／南投縣警局提供
南投縣偽變造車牌案件上半年達715件，交通隊下周起全面清查，啟動淨牌專案取締。圖／南投縣警局提供
南投縣偽變造車牌案件上半年達715件，交通隊下周起全面清查，啟動淨牌專案取締。圖／南投縣警局提供

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