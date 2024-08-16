0214翻船案經183天今偵查終結 海巡副署長：哀矜勿喜

歷經6個多月、183天的偵查，金門 0214 陸船翻覆釀2死案，金門地檢署昨終於偵查終結，今天正式對外公布調查報告，海巡署2名執法人員均獲不起訴處分，對此，全程參與整個談判過程的海巡署副署長謝慶欽低調表示，「哀矜勿喜」，希望盡速恢復事件發生前兩岸海域之平靜。

0214事件歷經6個月的偵查，金門地檢署今天發布一份厚達13頁，共4047個字的偵結新聞稿，金門地檢署指出，兩船確實有發生碰撞，但無法證實漁船翻覆是因碰撞所致，因此予以海巡隊巡防艇上操作艦艇的黃姓艇長與蔡姓駕駛，兩人均為不起訴處分。

對於海巡執行取締三無船過程中，不幸發生2名大陸人士死亡意外，謝慶欽表示，海委會對此感到難過不捨，對於未及錄影蒐證致家屬哀痛，海巡署除多次向社會及家屬表達歉意，並全面精進執法技巧，盡最大的努力，避免類案再度發生。

海委會表示，海巡執法人員，承辦檢察官客觀調查相關事證，確認海巡並無違法行事。對於海巡人員依法行政，堅守崗位維護國人權益，海委會籲請各界持續給予支持鼓勵；也指，本案因涉人員死亡，海委會第一時間即指示海巡署循傳統民俗為籌辦祭儀，早晚馨香祭拜亡者，直到上月30日雙方簽署協商紀要，我方完成有關程序，將遺體交還陸方為止，未曾中斷。

海委會考量三無船人員皆為經濟上弱勢，海委會同時協調關心海巡與兩岸良性互動的企業家、熱心人士捐贈遇難者家屬慰問金，展現我方人道關懷立場，給予家屬最大程度的撫慰，盼望亡者安息、生者安心。