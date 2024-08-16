快訊

黃珊珊、李文宗、端木正開除黨籍？民眾黨中評會下周再定論

巴西62死空難黑盒子錄音曝！副機師問「發生什麼事」 1分鐘後墜毀

認錯人？八八會館負責人郭哲敏羈押北所遭砸頭攻擊

0214翻船案經183天今偵查終結 海巡副署長：哀矜勿喜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

歷經6個多月、183天的偵查，金門 0214 陸船翻覆釀2死案，金門地檢署昨終於偵查終結，今天正式對外公布調查報告，海巡署2名執法人員均獲不起訴處分，對此，全程參與整個談判過程的海巡署副署長謝慶欽低調表示，「哀矜勿喜」，希望盡速恢復事件發生前兩岸海域之平靜。

0214事件歷經6個月的偵查，金門地檢署今天發布一份厚達13頁，共4047個字的偵結新聞稿，金門地檢署指出，兩船確實有發生碰撞，但無法證實漁船翻覆是因碰撞所致，因此予以海巡隊巡防艇上操作艦艇的黃姓艇長與蔡姓駕駛，兩人均為不起訴處分。

對於海巡執行取締三無船過程中，不幸發生2名大陸人士死亡意外，謝慶欽表示，海委會對此感到難過不捨，對於未及錄影蒐證致家屬哀痛，海巡署除多次向社會及家屬表達歉意，並全面精進執法技巧，盡最大的努力，避免類案再度發生。

海委會表示，海巡執法人員，承辦檢察官客觀調查相關事證，確認海巡並無違法行事。對於海巡人員依法行政，堅守崗位維護國人權益，海委會籲請各界持續給予支持鼓勵；也指，本案因涉人員死亡，海委會第一時間即指示海巡署循傳統民俗為籌辦祭儀，早晚馨香祭拜亡者，直到上月30日雙方簽署協商紀要，我方完成有關程序，將遺體交還陸方為止，未曾中斷。

海委會考量三無船人員皆為經濟上弱勢，海委會同時協調關心海巡與兩岸良性互動的企業家、熱心人士捐贈遇難者家屬慰問金，展現我方人道關懷立場，給予家屬最大程度的撫慰，盼望亡者安息、生者安心。

海委會對陸方釋放胡姓釣客感到欣慰，也樂見兩岸持續堆疊善意，希望陸方在完成有關程序後，盡速釋放澎湖籍「大進滿 88」洪姓船長及漁船，恢復既有協同執法機制，合作維護海洋秩序，相互投入救生救難等工作，共創兩岸人民的最大福祉。

0214陸船翻覆事件，在7月30日圓滿落幕，金門地檢署今天公布整起事件的偵結報告。圖／海巡署提供提供
0214陸船翻覆事件，在7月30日圓滿落幕，金門地檢署今天公布整起事件的偵結報告。圖／海巡署提供提供
0214事件偵查公布，2海巡人員都獲不起訴處分，海巡署副署長謝慶欽低調表示，「哀矜勿喜」，希望儘速恢復事件發生前兩岸海域之平靜。資料相片
0214事件偵查公布，2海巡人員都獲不起訴處分，海巡署副署長謝慶欽低調表示，「哀矜勿喜」，希望儘速恢復事件發生前兩岸海域之平靜。資料相片
金門地檢署在今天上午10時30分對外說明整起事件的偵查結果，由主任檢察官施家榮對外說明。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署在今天上午10時30分對外說明整起事件的偵查結果，由主任檢察官施家榮對外說明。記者蔡家蓁／攝影

海委會 海巡署 金門

延伸閱讀

澎湖七美2機車互閃摔車釀3傷 海巡護送馬公就醫

20詐團成員藏漁船想偷渡出境 關密艙太悶出聲驚動海巡全被逮

太平島上午大雨 海委會主委管碧玲取消登島行程

影／兩岸代表協商後步出會場受訪 海巡署：氣氛良好

相關新聞

0214陸船翻覆釀2死案...艇長、駕駛涉過失致死 檢今不起訴理由曝

發生在今年2月14日的陸船翻覆釀2死案，金門地檢署今天表示，此案於昨日偵查終結，認依偵查所得證據，被告海巡巡防艇黃姓艇長...

疑賭債殺人棄屍屏東滿州里德山區 警方帶回2嫌1嫌在逃

屏東恆春傳出命案，一名周姓男子8月14日晚上9時許，從恆春恆南路的住家駕車出門後便失聯，周妻報案後，警方16日中午在滿州...

國1南向銅鑼至三義段2車禍 各7車和3車追撞 回堵1公里

高速公路局表示，今天下午1時18分，國道1號南向145.6K處，2起共10輛小客車追撞事故占內中車道，回堵1公里，用路人...

一疊疊贓款快滿出背包！台南警眼尖緝獲詐欺車手

台南市警三分局安順派出所前天下午巡邏超商時，發現路口1名男子形跡可疑，盤查過程中，他從隨身背包取出證件時，裡頭一疊疊紙鈔...

偽變造車牌半年抓715件 南投下周起啟動淨牌專案取締

偽變造車牌案件日益增多，南投縣警局統計今年上半年全縣有關淨牌專案取締件數，共達715件，相較去年同期507件增加208件...

南投外籍移工欠債被押到大甲民宅關起來 警逮人救肉票

南投縣一名外籍男移工疑因欠債，被台灣債主從南投縣押到台中市大甲區一間民宅拘禁，南投警方今天到大甲民宅逮捕債主與另一名涉案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。