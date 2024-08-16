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桃園男疑似毒駕撞轎車肇逃 遭攔停又撞警車

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

34歲潘姓轎車駕駛疑毒駕今凌晨1時許，於桃園市中壢區追撞前方25歲范姓轎車駕駛使范受傷，而潘男逃逸被巡邏員經發現要攔停，怎料潘男衝撞警車，員警破窗逮人，並於車內發現疑似摻有卡西酮成分的電子煙煙油，警詢後依妨害公務、公共危險、毒品危害防制條例及肇事逃逸等案移送桃園地檢署偵辦。

潘男今凌晨普義路往環北路方向直行，不慎撞到前方范男，使范撞擊方向盤輕微挫傷，潘卻未停留現場逕自駛離，因車頭及大燈破損，於1時10分被巡邏員警於中正路與中豐路口發現攔停，未料潘仍想逃正面衝撞警車，員警當場以強制力破窗開啟車門將潘男逮捕。

警方也於車內查扣疑似摻有卡西酮成分的電子煙煙油，不排除潘有毒駕可能，所幸整起事件潘及員警未受傷，警詢後潘依妨害公務、公共危險、毒品危害防制條例及肇事逃逸等案移送桃園地檢署偵辦。

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34歲潘姓轎車駕駛疑毒駕今凌晨1時許，於桃園市中壢區追撞前方25歲范姓轎車駕駛使范受傷，而潘男逃逸被巡邏員經發現要攔停，怎料潘男衝撞警車，員警破窗逮人。記者翁唯真／攝影
34歲潘姓轎車駕駛疑毒駕今凌晨1時許，於桃園市中壢區追撞前方25歲范姓轎車駕駛使范受傷，而潘男逃逸被巡邏員經發現要攔停，怎料潘男衝撞警車，員警破窗逮人。記者翁唯真／攝影
34歲潘姓轎車駕駛疑毒駕今凌晨1時許，於桃園市中壢區追撞前方25歲范姓轎車駕駛使范受傷，而潘男逃逸被巡邏員經發現要攔停，怎料潘男衝撞警車，員警破窗逮人。記者翁唯真／攝影
34歲潘姓轎車駕駛疑毒駕今凌晨1時許，於桃園市中壢區追撞前方25歲范姓轎車駕駛使范受傷，而潘男逃逸被巡邏員經發現要攔停，怎料潘男衝撞警車，員警破窗逮人。記者翁唯真／攝影
34歲潘姓轎車駕駛疑毒駕今凌晨1時許，於桃園市中壢區追撞前方25歲范姓轎車駕駛使范受傷，而潘男逃逸被巡邏員經發現要攔停，怎料潘男衝撞警車，員警破窗逮人。記者翁唯真／攝影
34歲潘姓轎車駕駛疑毒駕今凌晨1時許，於桃園市中壢區追撞前方25歲范姓轎車駕駛使范受傷，而潘男逃逸被巡邏員經發現要攔停，怎料潘男衝撞警車，員警破窗逮人。記者翁唯真／攝影
34歲潘姓轎車駕駛疑毒駕今凌晨1時許，於桃園市中壢區追撞前方25歲范姓轎車駕駛使范受傷，而潘男逃逸被巡邏員經發現要攔停，怎料潘男衝撞警車，員警破窗逮人。記者翁唯真／攝影
34歲潘姓轎車駕駛疑毒駕今凌晨1時許，於桃園市中壢區追撞前方25歲范姓轎車駕駛使范受傷，而潘男逃逸被巡邏員經發現要攔停，怎料潘男衝撞警車，員警破窗逮人。記者翁唯真／攝影

桃園地檢署 毒品 毒駕

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