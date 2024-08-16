男超速被吊照 網購假車牌懸掛….三重違停送辦再罰1萬8百

杜姓男子日前懸掛假車牌開車外出，卻因車子違停在新北市三重區正義南路與光興街口，遭巡邏警發現，當場查扣假車牌，依道路交通管理處罰條例開罰1萬0800元下罰鍰，另依偽造特種文書罪送辦。

據了解，杜姓男子（40歲）去年11月因開車超速被吊扣駕照，杜男異想天開自行透過網路社群購買假車牌。這個月13日下午4時許，杜男開著懸掛假車牌汽車外出買東西。

途中，杜將車違停在新北市三重區正義南路與光興街口，旋即進入連鎖便利超商購物。三重警分局大同派出所員警巡邏經過欲趨前勸離，此時，杜男見警從超商內衝出來，向警表示車子是他的會馬上離開。

警順勢盤查杜男身分，發現其座車車牌資料、車身顏色並不相符，仔細察看車牌確定是面假車牌，當場詢問杜男，但杜不停向員警強調車牌是真的，當場被警方帶回查辦，果然就是假車牌。