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泰山女心情不好跨坐13樓頂樓女兒牆 本月已4次消防疲於奔命

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區一名女子只要心情不好，便會搭電梯直上社區13樓頂跨坐在女兒牆上。今天上午女子又跨坐在女兒牆上，鄰居驚見報警協處，警、消獲報到場勸阻，趁女子不注意從後拉下，解除一場虛驚。現場路人指稱，女子這個月已第四次這樣，希望相關單位能夠協助處理，以免發生憾事。

據了解，周姓女子（28歲）住在新北市泰山區十八甲內一棟13樓集合式社區大樓。這個月初開始，周女只要跟家人起爭執或心情不好，便會搭乘電梯直上13樓頂跨坐在女兒牆上，累計至今天為止已有4次紀錄。

今天上午8時30分左右，周女又因係心情不佳搭電梯直上13樓頂，旋即又是跨坐在女兒牆上，附近住戶及路人驚見趕緊報警處理。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛6輛、消防員13人趕抵，趕緊布置救生氣墊、升起雲梯車，旋即到13樓頂勸阻周女。

警、消給予安撫，趁周女不注意之際，一名消防員從後衝前環抱一把拉下，化解一場虛驚。有路人指稱，周女這個月已接連4次有異樣行為，希望相關單位能夠介入協助處理，以免發生憾事。

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新北市泰山區一名女子，這個月已四次在其住處社區大樓頂跨坐女兒牆，被警、消勸拉下來。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區一名女子，這個月已四次在其住處社區大樓頂跨坐女兒牆，被警、消勸拉下來。記者曾伯愷／翻攝

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