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「戰地牧師」謊稱要離開戰地需借錢 台中婦想匯3萬被勸阻
台中62歲湯姓婦人從臉書認識一名自稱外國戰地牧師，後來用社交軟體LINE聯絡，對方說他想離開戰地、沒有足夠現金要向婦人借錢，婦人不忍心朋友受苦難，到銀行要匯3萬元給對方，銀行櫃員和保全與趕到現場的員警合力勸阻，婦人才放棄匯款想法。
台中市東勢警分局接獲東勢區中山路某銀行櫃員表示，有民眾疑似遭詐騙現在要匯款，需要警方協助，東勢所警員林孝哲到場了解。
警方到場後，櫃員表示62歲湯姓婦人要匯款，櫃員詢問匯錢對象是何人，湯婦說是在臉書上認識的外國戰地牧師，後來用社交軟體LINE聯絡，牧師說要離開戰地、沒有足夠的現金，要向她借錢，婦人表示不忍心朋友受苦難，答應匯錢給戰地牧師。
櫃員聽到關鍵字「戰地」、「外國人」，且戰地牧師是外國人，卻要匯進台灣人的帳戶，櫃員懷疑有詐，先對婦人關懷提問，同時聯絡警方勸說，一旁的銀行保全也加入勸說行列，一起揭發婦人遇到詐欺集團的事實。
櫃員、保全及警方聯手勸說婦人，告訴她這是詐騙，戰地牧師不一定是真的戰地牧師，婦人最後驚醒，保住血汗錢。
東勢分局東勢派出所長藍忠明表示，詐欺手法日新又新，東勢地區為高齡地區，老人家常接獲猜猜我是誰手法，電話通知健保卡被盜用、遭假檢察官來電表示要監管帳戶、保管現金等說詞詐欺案件層出不窮，希望民眾多留意家中長者資金流向。
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