0214陸船翻覆釀2死案...艇長、駕駛涉過失致死 檢今不起訴理由曝
發生在今年2月14日的陸船翻覆釀2死案，金門地檢署今天表示，此案於昨日偵查終結，認依偵查所得證據，被告海巡巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛被列為過失致死罪，檢方認定2人犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分；但此調查報告是否會引起後續效應，還有待觀察。
金門地檢署今天表示，此案發生於今年2月14日下午1時許，地點在金門東南方北碇島附近海域，海巡隊接獲通報並發現有1艘陸籍快艇，自大陸地區水域駛入「禁止水域」，海巡隊巡防艇即命令陸籍快艇停船受檢，但陸籍快艇卻加速逃逸，於逃逸過程中尚未出「禁止水域」即翻覆，該快艇上4名陸籍男子經海巡隊救起送醫，其中2名男子不幸溺水死亡。
金門地檢署主任檢察官施家榮表示，此案巡防艇黃姓艇長及蔡姓駕駛列為涉嫌過失致死罪的被告，是考量艇長為決策及下令者、駕駛為實際操船者。至於巡防艇上其餘2名海巡隊員則對船舶航行不具實際影響力，故未列為被告。
檢方調查，確認兩名死者均是生前落水後溺水死亡，且兩名死者之家屬對檢察官及法醫師認定死因為溺死均表示無意見。
檢方指出，此案陸籍快艇外觀上並無船名，顯有違法。從巡防艇接獲通報、巡防艇廣播及開始追逐、到兩船發生接觸及碰撞、陸籍快艇翻覆等期間，陸籍快艇均處於金門地區的禁止水域內。且陸艇在聽聞海巡要求停船受檢的廣播，仍立即加速逃逸。
調查指出，此案兩船固然確實發生接觸及碰撞，然經檢視陸艇，可見船身雖有些許刮擦痕、左舷後側欄杆往船身內側彎曲、左舷及欄杆有數處小型破損，但未見船體有嚴重變形或大面積之損壞，且巡防艇也僅有些微撞擊痕跡，未見船體嚴重變形或明顯破損。
據了解，生還的漁民詢問及偵訊時陳稱，陸籍快艇是「黑船」，不能報關、不能請牌下水等語。經檢視大陸無船名快艇甲板上艙口、人孔，無水密的裝備，傾斜時船艙容易浸水，加速『不穩定平衡』而翻覆。檢方認定陸籍快艇顯然不具適航性，其翻覆有可能出於本身未具備適航性。
檢方指，可能翻覆的原因是于姓船長之前不會開船、沒有開過船，也沒有駕駛船舶的執照，開船出海經驗不到10次等語。本案鑑定分析報告中專家委員也指出：「大陸無船名快艇駕駛及助手無航海人員證照，海上資歷淺，駕駛的適任能力不足」等情。于姓船長沒駕照，翻覆有可能出於他未具備適當航行知識及經驗。
另外，檢方調查發現，翻覆前，陸籍漁船出現大角度地右轉，加上在碰撞前6秒，漁船突然降速，指出若海巡在6秒內反應應可避免碰撞，但6秒反應太短，難以因此歸責。
檢方表示，海巡依法登艇稽查，本就屬於依法實施，船舶於登艇過程發生追逐、碰撞，都是「法所容許之風險」，另外快艇生還的兩名漁船均證稱未有「翻覆是出於碰撞」的情況，並無充分證據可證明陸船翻覆是出於被告2人之過失，根據「罪證有疑，利於被告」證據法則，本案查無充分證據可認被告2人有何過失，故檢察官依法予以不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言