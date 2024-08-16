影／台中男陷虛擬幣詐騙想匯款 一旁玩家聽不下去和警齊勸

台中一名男子到銀行要匯款18萬元，請人海外代操虛擬貨幣，行員查覺有異報案，員警勸阻，男子不信自己被騙，在旁剛好有虛擬貨幣玩家聽不下去，也和員警一起勸阻，男子最後才相信遇到詐騙。

台中市清水區61歲楊姓男子本月13日到清水某銀行要匯款6000美金，約新台幣18萬元，因為少有人要匯美元，他還稱稱因為要投資虛擬貨幣，而且要匯到別人個人帳戶，行員覺得不尋常，通報警方到場協助了解。

中市清水警分局清水派出所警員楊宗翰到場，楊男說他要匯款到別人的海外個人帳戶，請對方代操虛擬貨幣，警方向楊男說，通常要購買虛擬貨幣，會經過交易所不會匯個人帳戶這種方式。

警方再說明，投資型詐騙案常是陌生人推薦，傳網址連結下載安裝虛偽的投資APP，註冊後投入資金匯款到銀行虛擬帳號，看到APP內的虛擬貨幣價值上漲，要出金贖回時，對方就以贖回手續費為藉口再要求被害人匯款，卻無法順利贖回。

警方再以自己操作虛擬貨幣的經驗，耐心教導楊男購買虛擬貨幣的正常方式，但楊男仍舊半信半疑，持續挑戰員警的說法，連在一旁有多年買賣虛擬貨幣經驗的民眾也加入勸阻行列，民眾說「不要匯款，不要聽信臉書，不要下載是網路連結的，都是騙人的，虛擬貨幣不會代操」。

員警再檢視楊男手機內與詐騙集團的對話，發現LINE暱稱為Anne的詐騙集團，要楊男匯款至國外，警方篤定向楊男說，這種的投資100%「一去不回」，要楊男不要再執迷不悟，在警方、行員及熱心民眾共同勸說下，男子才相信自己遭詐騙，成功阻詐18萬元。