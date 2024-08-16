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影／豐原警分局農曆七月推恐怖片 詐騙成員親身經歷現身說法

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警分局在農曆七月推出「恐怖片」，專訪曾犯詐欺、洗錢防制法擔服易服勞役民眾，邀請他們現身說法，說明當時加入詐騙集團的動機、擔任詐騙集團的角色、如何行騙被害人等真實案例，影片放在豐原分局臉書粉專，吸引民眾點看。

一名易服勞役綽號「鋒仔」在影片中說，他為提供人頭帳戶、協助提領，綽號「赤龍」說，當初朋友說博奕很好賺想去做看看，後來才知道是詐騙機房，要出來也來不及，他提到工作內容和教戰守則，勸大家不要再被騙。

影片中有幾人現身說明，說明詐騙集團手法，豐原分局表示，想知道行騙過程，提醒自己和家人不要受騙，可到豐原警分局臉書粉絲專頁「豐原警好讚」觀看完整版影片。

豐原分局表示，詐騙集團的行騙技巧、話術，一般民眾不知情下緊張或一時不察因而受騙，此次專訪像拍紀錄片，讓民眾更清楚真實事件的始末，有如電影情節卻是發生在你我日常生活周遭，詐騙集團會盜用帥哥美女照片建立假的交友檔案、會利用工作輕鬆、待遇優渥等徵才廣告來吸收成員。

豐原分局長林大為呼籲，網路交友切勿提供帳戶、電話、基本資料等個人資訊，求職時應慎選正規、合法登記公司，切勿輕信高薪、免經驗、學歷不拘、工作輕鬆等網路徵才廣告，避免求職不成反淪為詐騙集團成員，可能觸犯刑法第339條幫助詐欺罪或是第339-4條幫助加重詐欺罪，後者最高可處一年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬以下罰金，涉及洗錢防制法及面臨高額賠償，得不償失。

豐原警分局專訪曾犯詐欺、洗錢防制法擔服易服勞役民眾，邀請他們現身說法，說明當時加入詐騙集團的動機、擔任詐騙集團的何種角色、如何行騙被害人等真實案例，拍影片宣導。圖／警方提供
豐原警分局專訪曾犯詐欺、洗錢防制法擔服易服勞役民眾，邀請他們現身說法，說明當時加入詐騙集團的動機、擔任詐騙集團的何種角色、如何行騙被害人等真實案例，拍影片宣導。圖／警方提供

影片 詐騙集團 豐原

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