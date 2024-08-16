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苗栗機車騎士撞護欄墜50米陸橋慘死 現場留刀鞘死因待查

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗市台13線大坪頂下坡轉彎路段，昨天下午一名男機車騎士不明原因自撞護欄後再墜落約50公尺深邊坡，駕駛身上多處受傷，消防人員救上路後送醫急救仍宣告不治，詳細肇事及死因由檢警今天相驗釐清。

消防人員說，昨下午約3時許，台13線大坪頂往市區下坡轉彎路段，發生一輛機車擦撞護欄事故，抵達現場時，只見機車倒在地上，護欄後方留有大片血跡，卻不見騎士蹤影，但報案人指稱，車禍發生後，一名男子負傷跨越道路護欄往下跳。

隨後救護人員往護欄外察看，發現邊坡約50公尺深處，有一名男子倒臥血泊，特搜人員利用繩索吊掛方式將患者救出，才將男子（45歲）救上路，但已無生命跡象，送醫搶救仍不治，現場未發現其他傷者。

據了解，警方在現場找到一個刀鞘，但未找到刀刃。警方已找到家屬，初步調查無外力介入因素，家屬對死因無意見，檢察官今天將率法醫相驗釐清死因。

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男子騎機車不明原因自撞護欄後再墜落約50公尺深邊坡，身上多處受傷，經救護人員拉救上路後送醫急救仍宣告不治，詳細肇事及死因由檢警今天相驗釐清。圖／民眾提供
男子騎機車不明原因自撞護欄後再墜落約50公尺深邊坡，身上多處受傷，經救護人員拉救上路後送醫急救仍宣告不治，詳細肇事及死因由檢警今天相驗釐清。圖／民眾提供

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