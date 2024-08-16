台中一早驚傳浮屍 7旬婦水溝浮沉打撈上岸已死亡
台中市西屯區甘肅路周邊排水溝今上午驚傳有浮屍，路過民眾目擊嚇壞報案，警消到場打撈時確認已明顯死亡，經查是70歲陳姓婦人，研判沒有外力介入，警方後續將聯繫家屬，同時報請檢方相驗釐清確切死因。
台中市消防局今上午6點多獲報，西屯區甘肅路、河南路附近的排水溝有1名婦人載浮載沉，消防出動專責救護隊、水湳及黎明分隊到場，將婦人打撈上岸時確認已死亡。
轄區第六分局初步調查，死者為70歲陳姓婦人，身上沒有證件，但在附近找到1張敬老愛心卡確認他身分，經調閱周圍監視器、陳婦身上傷勢，排除有外力介入，後續將聯繫家屬並報請台中地檢署相驗釐清確切死因。
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