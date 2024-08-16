禍不單行！板橋肉販「切肉誤切手指」 開貨車就醫途中痛到自撞

新北市賣豬肉的林姓男子因切肉時不小心切到左手手指，當場止不了血，於是帶傷自行開車欲就醫，今天凌晨駕駛貨車經板橋區不慎自撞路邊，救護人員及員警到場發現，他渾身是血，還以為車禍所致，還好只是手指受傷，沒再添傷勢。確實車禍原因現由警方調查釐清中。

新北市海山警方今天凌晨4時許獲報，板橋區中正路發生交通事故，警方獲報場，發現小貨車駕駛林姓男子（43歲）身上有許多血跡，一度以為傷勢十分嚴重，急忙叫救護車協助送醫。