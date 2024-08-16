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禍不單行！板橋肉販「切肉誤切手指」 開貨車就醫途中痛到自撞
新北市賣豬肉的林姓男子因切肉時不小心切到左手手指，當場止不了血，於是帶傷自行開車欲就醫，今天凌晨駕駛貨車經板橋區不慎自撞路邊，救護人員及員警到場發現，他渾身是血，還以為車禍所致，還好只是手指受傷，沒再添傷勢。確實車禍原因現由警方調查釐清中。
新北市海山警方今天凌晨4時許獲報，板橋區中正路發生交通事故，警方獲報場，發現小貨車駕駛林姓男子（43歲）身上有許多血跡，一度以為傷勢十分嚴重，急忙叫救護車協助送醫。
據了解，在板橋區幸德市場裡賣豬肉的林姓男子今天凌晨4時許，在市場裡處理分切豬肉時，用刀不慎切到左手食指，當流血流不止，急忙駕駛小貨車欲前往醫院就醫，開車行經板橋區中正路時，因傷口太痛才會失控自撞。這車禍幸未波及無辜，僅林男1人送醫，酒測值為零，確實車禍原因現由警方調查釐清中。
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