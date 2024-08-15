權利車進停車場停1個月 車內竟藏槍械火力

高雄市今天才發生槍擊命案，屏東角頭「鴨頭」遭狙擊死亡，高雄警方另在新堀江商圈1處停車場，發現1輛停了至少1個月的權利車，竟藏放8把手槍等槍彈，將前去開車的男子依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

據了解，這輛權利車是車主典當給當舖，當舖賣給權利車商後，才由買家買去使用，1個多月前，車子就停在高雄市新興區復興二路某停車場。

停車場業者發覺這輛車一直沒開走，向警方反映後，警方便要業者注意何時有人去開車。

今天下午1時許，業者發現有人去開這輛轎車，通報新興警分局員警去了解，警方攔下開車男子，竟在車內查獲改造槍枝8把與子彈58發。