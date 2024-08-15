權利車進停車場停1個月 車內竟藏槍械火力
高雄市今天才發生槍擊命案，屏東角頭「鴨頭」遭狙擊死亡，高雄警方另在新堀江商圈1處停車場，發現1輛停了至少1個月的權利車，竟藏放8把手槍等槍彈，將前去開車的男子依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。
據了解，這輛權利車是車主典當給當舖，當舖賣給權利車商後，才由買家買去使用，1個多月前，車子就停在高雄市新興區復興二路某停車場。
停車場業者發覺這輛車一直沒開走，向警方反映後，警方便要業者注意何時有人去開車。
今天下午1時許，業者發現有人去開這輛轎車，通報新興警分局員警去了解，警方攔下開車男子，竟在車內查獲改造槍枝8把與子彈58發。
這名開車男子稱轎車是他幫忙開，不是他的，警方報請檢察官指揮偵辦，檢方認為開車男子只是受託開車，擁槍者還躲在幕後，要求警方暫不能發布開車者的姓氏，要追實際擁槍人。警方已將開車男子移送地檢署偵辦。
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