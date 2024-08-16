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竹北道禾托嬰中心虐嬰 竹縣府祭重罰撤優等

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

老師換尿布時將髒尿布直接抹在當事幼兒臉上。圖／家長提供
老師換尿布時將髒尿布直接抹在當事幼兒臉上。圖／家長提供
道禾竹北托嬰中心爆出禁錮、辱罵、髒尿布抹臉等不當對待幼兒，業者宣布無限期停業，當事家長昨開記者會再控業者避重就輕，並表示已提告傷害。新竹縣政府社會處昨宣布擬對業者祭出最高60萬元罰鍰，撤銷托嬰中心評鑑優等。業者致歉強調配合調查，35名幼兒將轉介到鄰近托嬰中心。

當事家長昨在縣議員歐陽霆及何智達陪同下開記者會，說明孩子疑似遭虐的經過，表示送托時就有告知孩子是早產兒、有腎水腫，請老師讓孩子多喝水，但監視器卻看到老師把孩子放在椅子上長達數小時，事後卻稱把孩子放在椅子上是為了緩和情緒。

「當下看監視器畫面，邊看邊哭。」該名家長心碎表示，孩子送托2個月常發現身上有不明瘀青，但老師都稱孩子活動力強，碰撞難免，直到7月12日赫然發現孩子身上竟然有「手指印瘀青」才驚覺疑似受虐，因業者說詞與監視器有出入，她呼籲相關單位詳查，是否還有其他孩子遭不當對待。

社會處表示，道禾在竹東還有一家「竹科托嬰中心」將同步加強稽查及調閱監視錄影。目前法規仍無要求各家托嬰中心需提供雲端即時監視畫面，但若家長有需求，可在社會處人員陪同下調閱。

道禾執行長曾國俊聲明，會全力配合8月30日的專家調查，事發後集團隨即監管與補救，但是錯失第一時間處置，有負家長所託，希望能夠向當事家長當面致歉，竹北托嬰中心決議無限期停業，35名幼兒將在30天內轉介至鄰近的六家托嬰中心，今天也將開說明會向家長說明。

托嬰 椅子 監視器

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