影／喝一杯高粱酒開雙B車返家 停等紅燈睡著了…警扣車送辦

何姓男子今天下午喝了一杯高粱酒，開車準備返家休息，不料，人車在新北市林口區文化三一段上睡著了。警、消獲報趕抵叫醒渾身酒氣的何男，經酒測值超標扣車帶回查辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，何姓男子（69歲）已退休，今天中午何與友人前往新北市林口區竹林路一家鵝肉店餐敘，期間何男喝了一杯高粱酒。下午1時30分左右餐敘結束，何男盛著酒意開著BMW休旅車準備回家休息。

孰料，途中行經新北市林口區文化三路一段與仁愛路二段口停等紅燈，卻因不勝酒力而睡著了，直到綠燈亮了一會兒，路人見何男人車還停在原處，趕緊報警協處。

警、消獲報到場敲車窗叫醒何男，只見何開車門下車，濃郁酒味撲鼻而來，經酒測值達高達每公升0.77毫克，正要上銬帶回何男查辦。何男不願配合，試圖鬆脫手銬，遭警喝斥「請你配合」。只見何男醉語碎念、抱怨，警當場依道路交通管理處罰條例第35條規定製單舉發、扣車移置保管，帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

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