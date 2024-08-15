快訊

美股道瓊早盤大漲500點 強勁零售數據減輕衰退恐懼、台積電ADR漲1%

情況變更糟！烏克蘭入侵庫斯克「彈藥比以前少」 守軍：俄軍正在推進

成績亮眼！這所高中48人錄取醫牙學系 121人上台大比率全國之冠

影／喝一杯高粱酒開雙B車返家 停等紅燈睡著了…警扣車送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

何姓男子今天下午喝了一杯高粱酒，開車準備返家休息，不料，人車在新北市林口區文化三一段上睡著了。警、消獲報趕抵叫醒渾身酒氣的何男，經酒測值超標扣車帶回查辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，何姓男子（69歲）已退休，今天中午何與友人前往新北市林口區竹林路一家鵝肉店餐敘，期間何男喝了一杯高粱酒。下午1時30分左右餐敘結束，何男盛著酒意開著BMW休旅車準備回家休息。

孰料，途中行經新北市林口區文化三路一段與仁愛路二段口停等紅燈，卻因不勝酒力而睡著了，直到綠燈亮了一會兒，路人見何男人車還停在原處，趕緊報警協處。

警、消獲報到場敲車窗叫醒何男，只見何開車門下車，濃郁酒味撲鼻而來，經酒測值達高達每公升0.77毫克，正要上銬帶回何男查辦。何男不願配合，試圖鬆脫手銬，遭警喝斥「請你配合」。只見何男醉語碎念、抱怨，警當場依道路交通管理處罰條例第35條規定製單舉發、扣車移置保管，帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

何男酒後駕車卻不勝酒力，醉倒在新北市林口區馬路上，遭警方上銬逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
何男酒後駕車卻不勝酒力，醉倒在新北市林口區馬路上，遭警方上銬逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
何男酒後駕車卻不勝酒力，醉倒在新北市林口區馬路上，遭警方上銬逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
何男酒後駕車卻不勝酒力，醉倒在新北市林口區馬路上，遭警方上銬逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝

林口 酒測

延伸閱讀

影／午後雷陣雨狂炸！新北樹林道路水淹半個輪胎高 居民：習慣了啦

影／疑右轉角度沒抓好 人車撞上行人庇護島…4輪驣空

政院承認北部缺電 侯友宜：缺電廠商怎麼扎根？

影／林口賓士車懸掛變造車牌 警盤逮三人查扣大量毒品

相關新聞

宜蘭美髮廳老闆誤信「護照能辦貸款」 遭同夥詐騙400萬

宜蘭陳姓男子開設美髮廳，誤信客人稱「護照可以辦理貸款」，聯繫朋友蒐集共21本護照，卻找不到當初的客人；參與蒐集的朱姓男子...

影／喝一杯高粱酒開雙B車返家 停等紅燈睡著了…警扣車送辦

何姓男子今天下午喝了一杯高粱酒，開車準備返家休息，不料，人車在新北市林口區文化三一段上睡著了。警、消獲報趕抵叫醒渾身酒氣...

台中跟導航走 妙齡女走錯山頭「刁車」霧峰警助脫困

26歲張姓女子日前開車要到台中市太平區黃竹山區拜拜，沒想到跟著導航開，竟迷途在大里區竹仔坑山區，轎車還陷進產業道路泥濘中...

疑天雨路滑...汽車失控衝對向撞3汽機車 女騎士命危搶救中

新北市瑞芳區瑞濱路今下午5點發生一起車禍，一輛自小客疑打滑後撞到對向兩輛機車，以及一輛停在路邊的自小客車，造成一名50多...

網路賣假車牌慘了！35起販售資訊移送偽造文書罪偵辦

偽造車牌案件增多，除執法人員持續取締外，也涉及偽造車牌販售源頭、聯合稽查、處罰力度等面向，交通部公路局表示，已請業者公告...

金門女網路投資黃金險遭詐 行員熱心提醒才沒大失血

詐騙無所不在。金門1位A小姐，日前經友人介紹在跨國網路平台投資黃金賺取價差，她在本月7日到金寧郵局匯款新台幣11萬元至詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。