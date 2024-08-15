台中跟導航走 妙齡女走錯山頭「刁車」霧峰警助脫困
26歲張姓女子日前開車要到台中市太平區黃竹山區拜拜，沒想到跟著導航開，竟迷途在大里區竹仔坑山區，轎車還陷進產業道路泥濘中動彈不得，經報警求助，霧峰分局員警到場，又是代駕催油 門、推車，還墊磚，終於讓轎車脫離泥地，警方還協助張女將轎車開下山，並指引正確方向，讓張女頻頻感謝。
霧峰警分局仁化派出所巡佐陳恒誠、警員謝孟宏日前在中午接獲張女報案，指稱她從潭子開車到太平山區拜拜，因不熟路況，導航導到大里竹仔坑山區，她還不慎開進僅能容納一輛車寬度的產業道路上，還陷入因連日大豪雨造成邊坡泥濘中，動彈不得。
警方到場後，陳恒誠協助代駕催油門，謝孟宏在車後推車，但無論怎麼使勁，車子依然不動。此時，謝孟宏發現旁邊工寮門前有磚塊，急中生智，以磚塊墊在車輪下，運用槓桿原理，一邊催著油門、一邊使勁一推，終於順利讓轎車脫離泥地。
由於產業道路狹窄，警方為了張女的安全起見，因此協助代駕，將轎車開下山，並指引張女正確的方向，讓張女順利的抵達目的地，平安的結束一場歷險記，張女對警方的暖心協助頻頻感謝。
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