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疑天雨路滑...汽車失控衝對向撞3汽機車 女騎士命危搶救中

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳區瑞濱路今下午5點發生一起車禍，一輛自小客疑打滑後撞到對向兩輛機車，以及一輛停在路邊的自小客車，造成一名50多歲機車女騎士重傷，到院前OHCA（沒有呼吸、心跳），警方調查處理。

消防局第六大隊今天下午5時獲報，新北市瑞芳區瑞濱路發生嚴重車禍，消防人員到場，一輛小客車打滑後撞到對向兩輛機車、一輛台停在路邊的自小客車，現場一片凌亂。

其中一輛機車倒地，50多歲女騎士，外科OHCA，送基隆長庚醫院；另一輛機車男騎士60多歲，意識清醒、右大腿開放骨折送部立基隆醫院，女性乘客60多歲，意識清醒，多處擦傷，送部立基隆醫院。

消防局出動瑞芳、九份分隊，共5車10人。第六大隊大隊長羅億田表示，提醒下雨天時跟車距離應加長，因為路面濕滑，剎車距離會加長，務必保持行駛間之安全距離。

疑天雨路滑汽車失控衝對向撞3汽機車，一名女騎士OHCA，搶救中。記者游明煌／翻攝
疑天雨路滑汽車失控衝對向撞3汽機車，一名女騎士OHCA，搶救中。記者游明煌／翻攝
疑天雨路滑汽車失控衝對向撞3汽機車，一名女騎士OHCA，搶救中。記者游明煌／翻攝
疑天雨路滑汽車失控衝對向撞3汽機車，一名女騎士OHCA，搶救中。記者游明煌／翻攝

基隆 瑞芳

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