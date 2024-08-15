金門女網路投資黃金險遭詐 行員熱心提醒才沒大失血

詐騙無所不在。金門1位A小姐，日前經友人介紹在跨國網路平台投資黃金賺取價差，她在本月7日到金寧郵局匯款新台幣11萬元至詐騙嫌犯提供的人頭戶，郵局行員黃欽鴻提醒她後覺得可疑，發現受款帳戶發現已遭警示，通知金城分局金寧分駐所員警到場協助攔阻，A小姐才驚覺遭詐騙。好在行員與警方及時介入，才沒荷包大失血。

為防止民眾遭詐騙案件發生，金門縣警察局長陳錦文指示各分局及刑警大隊，與轄內金融機構建立溝通、交流管道，並彙製他縣市警銀攔阻成功案例、關懷提問改進方式及攔阻失敗案例簡報，至金融機構實地與行員交流，以提升臨櫃匯款阻詐成效，確保民眾財產安全。

在上周金門一名A小姐險被騙，好在是金寧郵局行員機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方，才共同攔阻詐騙義舉，金城分局分局長陳盈元特率偵查隊隊長林練雄及金寧分駐所長徐與廷到金寧郵局表揚黃姓行員，感謝經理及行員們對防詐工作的重視與辛勞，並協請持續辦理反詐騙工作。