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疑疲勞駕駛 南市後壁省道休旅車自撞橋墩4送醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台1線台南後壁高中前南下路段，今天下午發生休旅車疑疲勞駕駛自撞路旁橋墩，車子激烈撞擊扭曲變形，消防隊員趕至將一家4人送醫，除了蔣姓車主未受傷，妻子及子、女分別右腿骨折及輕微擦挫傷，初步調查，疑車主精神不濟釀禍，消防隊員提醒用路人切勿疲勞駕駛。

車禍發生在下午3點11分許，台南市消防局119勤務中心獲報緊急調派後壁、東山、白河消防分隊趕往，消防隊員發現休旅車右前輪撞及橋墩，車子保險桿、右半側車門凹陷，40歲蔣姓車主及9歲大的女兒已自行脫困。

消防隊員陸續將40歲的蔣妻及7歲兒子救出，初步檢傷，蔣男無恙，女兒有擦挫傷，兒子左腳骨折、妻子右腿骨折意識清楚，4人均送往柳營奇美醫院救治中。

疑疲勞駕駛，南市後壁省道下午發生休旅車自撞橋墩4人送醫。圖／民眾提供
疑疲勞駕駛，南市後壁省道下午發生休旅車自撞橋墩4人送醫。圖／民眾提供
疑疲勞駕駛，南市後壁省道下午發生休旅車自撞橋墩4人送醫。圖／民眾提供
疑疲勞駕駛，南市後壁省道下午發生休旅車自撞橋墩4人送醫。圖／民眾提供
疑疲勞駕駛，南市後壁省道下午發生休旅車自撞橋墩4人送醫。圖／民眾提供
疑疲勞駕駛，南市後壁省道下午發生休旅車自撞橋墩4人送醫。圖／民眾提供

消防隊 車主 骨折

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