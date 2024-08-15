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視障志工助按摩師返家遭飛車撞死 夫悲痛「人生被毀」
葉姓男子昨駕駛汽車經台北市南京東路四段，突衝向人行道，將張姓女子等3名行人裝進騎樓，張女送醫傷重不治，王男及鄭女受輕傷，檢警今午相驗調查，張女丈夫面對媒體稱「此事毀了我的人生」，葉男則全程不發一語。
警方調查，56歲葉男8月14日傍晚5時許駕車沿南京東路四段往西行，經寧安路口突將車輛右偏衝向人行道，一路將24歲鄭女、49歲王男、70歲張女撞進騎樓，導致鄭女左腳大拇指骨折，王男左手肘挫傷，張女失去呼吸心跳，送醫急救後傷重不治。
據悉，葉男酒測值為0，供稱家人剛過世，他處理完後事又為生計外出送貨，十分疲憊、精神狀況不佳，案發時一時恍神、暈眩肇事，對於事故發生非常自責。
遭撞身亡的張女是視障志工，案發時正協助視障按摩師王男前往捷運站搭車，不料遭遇橫禍。張女友人說，張女熱心助人，每周三下午都會到「心光按摩小站」值班，協助陪同王男搭車回台中。
警方表示，全案詢後今早依過失致死罪嫌將葉男移送台北地檢署偵辦，今午配合檢方相驗調查案情，下午依檢方指示將葉男帶至台北市第二殯儀館配合調查。
面對媒體詢問，張女丈夫悲痛表示，「這件事毀了我的人生，好好一個熱於行善的人，突然間離開我，簡直晴天霹靂」；葉男則面露疲態，一言不發被帶進殯儀館。
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