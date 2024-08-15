彰化男腎臟劇痛送醫遇下班車潮 警開道省一半時間
彰化永靖鄉邱姓男子昨天傍晚因腎臟劇烈疼痛，子女開車載他就醫途中遇車潮，途中行經派出所趕緊求助；員警積極應變駕駛巡邏車開道，縮短一半時間護送到醫院，診治後幸無大礙。
邱男昨天下午6時許，因腎臟劇烈疼痛，子女載他就醫途中，因疼痛不堪又遇到下班車潮，車速變慢，因此行經彰化縣警察局員林分局同安派出所時，女兒趕緊下車向員警求援。
警方表示，因邱男劇烈疼痛，先行報請永靖消防分隊救護車出勤協助，但因邱男疼痛不堪，為避免延誤就醫，員警隨即駕駛巡邏車開道護送至員林基督教醫院，讓原本20分鐘車程時間縮短一半，所幸醫師診治後，邱男已無大礙。
員林分局長吳詠傑說，同安派出所員警許宏斌積極主動，經判斷後以最快速度護送邱男前往醫院救護，成功救回男子珍貴生命，家屬也非常感謝員警協助。
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