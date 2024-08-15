澎湖七美2機車互閃摔車釀3傷 海巡護送馬公就醫
澎湖海巡隊昨天護送3名受傷鄉民赴馬公本島治療，經望安分局調查，2部機車在行經七美鄉老人活動中心前岔路口時，為閃避來車，失控摔傷，所幸並無大礙。
澎湖望安分局表示，七美鄉老人活動中心前南側岔路昨天下午2部機車發生車禍，造成2男1女受傷，經自行前往七美衛生所就診，再由海巡隊護送至馬公治療。
望安分局今天在得知車禍事故後，實地進行了解，是在昨天下午4時許，夏姓民眾騎乘機車附載鍾姓友人，行經七美鄉老人文康中心前南側路口時，與陳姓女子所騎乘機車因互相閃避，雙方不慎摔倒受傷，造成夏男額頭撕裂傷、鍾男臉部撕裂傷、陳女手部骨折，經前往七美衛生所就診後，再由海巡艇護送至馬公三總澎湖分院治療，所幸3人暫無大礙。
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