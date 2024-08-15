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高雄女赴台中癡等網友「阿豪」2天花光旅費 等不到人傷心了

中央社／ 台中15日電

高雄市52歲盧姓女子（中）日前帶著新台幣2000元北上台中，與網友「阿豪」相約見面，不料對方並未現身，到他聲稱居住的社區也查無此人，身上旅費用罄、手機沒電，只好到警局求助。（翻攝照片）中央社
高雄市52歲盧姓女子（中）日前帶著新台幣2000元北上台中，與網友「阿豪」相約見面，不料對方並未現身，到他聲稱居住的社區也查無此人，身上旅費用罄、手機沒電，只好到警局求助。（翻攝照片）中央社

52歲高雄盧姓女子日前北上台中與網友「阿豪」相約見面，不料對方未現身，到他聲稱居住的社區也查無此人，眼看身上現金用盡陷入困境，經警方協助申請「川資補助」，還陪伴她到車站搭車返家。

台中市警察局第三分局今天表示，正義派出所附近一處社區大樓保全，於7日下午帶著一名女子到警局求助，據保全表示，女子稱要找叫做「阿豪」男子，但整棟住戶並無她描述相符男子，見女子情緒低落，便帶她到派出所詢問警方能否提供協助。

盧女向警方表示，她與網路上認識2年多網友「阿豪」相約見面，2天前帶著新台幣2000元，從高雄北上到台中赴約，卻沒想到男網友在約定時間未現身，猜想對方有事耽擱，便用身上僅剩1千多元到鄰近旅館休息1晚。

盧女隔天仍等不到「阿豪」，此時她身上旅費用罄、手機也沒電，便決定到「阿豪」聲稱居住的社區尋人，得知查無此人後，在社區保全協助下到警局求助。

盧女難過表示，自己與同住家人有嫌隙，平時只有「阿豪」會在網路上關心打氣，她最近因感到不順遂，便與對方相約見面，沒想到他卻未出面，由於離家與網友見面一事並未告知家人，她希望警方千萬不要讓家人知道。

員警先為盧女手機充至足夠返家電量後，並協助她申請「川資補助」返家，還陪同盧女到台鐵車站搭車，她對警方協助感謝不已。

保全 家人

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