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嘉義市湖子內重劃區車禍3傷 里長：事故多盼改善

中央社／ 嘉義市15日電

嘉義市湖子內重劃區今天發生民間救護車與汽車事故，造成3名男子受傷送醫，2駕駛無酒駕；當地湖內里長黃正一表示，重劃區的湖子內路車流量大，已發生多起事故，盼能改善。

嘉義市消防局於上午10時57分據報，指重劃區的湖子內路與健康12路路口發生車禍，救護人車趕抵，發現為民間救護車與汽車發生碰撞事故，現場有3名男子受傷。

消防局指出，民間救護車上有2人、無病患，均意識清楚，背部、胸部及肢體疼痛。另1部自小客車駕駛意識清楚、胸部及肢體疼痛，均送醫治療，相關肇責交由警方調查釐清。

嘉義市警察局表示，王姓男子駕駛自小客車沿著健康12路由西往東行駛，在行經湖子內路口，與蔡姓男子駕駛的民間救護車擦撞，2車的車頭變形、零件散落四處，真正事故原因需進一步釐清。

黃正一告訴中央社記者，湖子內重劃區規劃道路多又筆直，尤其湖子內路是通往台82線東西向快速公路的主要道路，車流量大，因民眾行駛速度快，在重劃區已造成多起車禍事故，部分路段還發生死亡車禍，籲請民眾行駛重劃區路段，應減速並注意左右來車，避免發生危險，也希望相關單位能提出辦法解決。

嘉義市警察局交通隊長黃國欽指出，近期已安排與嘉義市交通處前往重劃區道路會勘，將研議部分路段需加強標線、標誌的改善，另外，也會在常發生事故路段不定時放置移動式測速器，以減少事故的發生。

嘉義市湖子內重劃區15日發生一起民間救護車與自小客車車禍事故，造成3人受傷送醫，2名駕駛皆無酒駕，確切事故原因尚待進一步釐清。中央社
嘉義市湖子內重劃區15日發生一起民間救護車與自小客車車禍事故，造成3人受傷送醫，2名駕駛皆無酒駕，確切事故原因尚待進一步釐清。中央社

嘉義 車禍 重劃區

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