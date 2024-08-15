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視障志工走人行道遭撞死 同行按摩師曝她熱心不計較

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

葉姓男子昨駕駛汽車行經台北市松山區南京東路四段，無故衝撞路旁人行道，將鄭姓、王姓、張姓行人撞入騎樓，導致鄭女、王男受傷，張女送醫不治，據悉，張女是視障志工，案發時正在引導視障者王男行走，未料遭遇橫禍，葉男初步供稱前晚未眠精神不濟釀禍，今早被依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，56歲葉男8月14日傍晚5時許駕車沿南京東路四段往西行，經寧安路口突將車輛右偏衝向人行道，一路將24歲鄭女、49歲王男、70歲張女撞進騎樓，導致鄭女左腳大拇指骨折，王男左手肘挫傷，張女失去呼吸心跳，送醫急救後傷重不治。

據悉，葉男酒測值為0，供稱家人剛過世，他處理完後事又為生計外出送貨，十分疲憊、精神狀況不佳，案發時一時恍神、暈眩肇事，對於事故發生非常自責。

遭撞身亡的張女是視障志工，案發時正協助視障按摩師王男前往捷運站搭車，不料遭遇橫禍。張女友人說，張女熱心助人，每周三下午都會到「心光按摩小站」值班，協助陪同王男搭車回台中。

王男說，他們從小站走路到捷運站，一路開心互動，突然就在人行道上被轎車撞上，處理完擦傷，員警詢問要不要對葉男提告，他想起張女一向熱心助人、不計較，所以立刻向員警表示不提告；張女家人事後並未責怪葉男，只希望大家幫忙助念，張女丈夫則說，張女很安詳，平時對母親超級好，是母親最喜愛的媳婦。

警方表示，全案詢後今早依過失致死罪嫌將葉男移送台北地檢署偵辦，後續將報請檢方相驗，釐清確切案情。

56歲葉男8月14日傍晚5時許駕車沿南京東路四段往西行，經寧安路口突將車輛右偏衝向人行道，一路將24歲鄭女、49歲王男、70歲張女撞進騎樓。記者李隆揆／翻攝
56歲葉男8月14日傍晚5時許駕車沿南京東路四段往西行，經寧安路口突將車輛右偏衝向人行道，一路將24歲鄭女、49歲王男、70歲張女撞進騎樓。記者李隆揆／翻攝

人行道 車禍

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