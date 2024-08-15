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南投科技執法半年取締達3萬件 埔里這兩處路口排前二名

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣警局公布今年上半年科技執法取締交通違規超過3萬件，今年1至7月車禍發生數共計280件，與去年同期比較減少38件，事故發生比率也降低約12%，已確實有效防制路口交通事故發生，目前全縣建置科技執法設備21處，24小時全天候以科技 執法取代警察站崗，其中埔里鎮中山路三段與大城路口的科技執法設備，今年2月啟用以來共取締達8164件，為全縣最高的路口。

南投縣交通隊表示，交通部統計道路交通事故有6成發生於路口，考量南投縣交通事故死亡數居高不下，為降低車禍事故發生率，針對肇因對症下藥，分析轄內易肇事路口，2022年起在全縣陸續建置21處科技執法設備，今年1至7月取締交通違規達3萬170件，主要取締項目包含闖紅燈、超速、未依規定轉彎 及不停讓行人等違規行為。

其中以今年2月才啟用的埔里鎮中山路三段與大城路口的科技執法設備，共取締8164件最多，其次是埔里鎮中山路一段及信義路口的2928件，草屯鎮台3甲、太平路及中興路口的2839件排第三，南投警方並從8月起於各建置路口加強以告示牌明示主要取締違規項目，藉以提醒用路人遵守交通規則，避免遭取締受罰，減少交通事故發生。

交通隊也指出，21處建置科技執法設備的路口，都是易發生交通事故的路口，扣除其中5處今年7月才建置啟用的路口，其他16處路口今年1至7月車禍發生數共計280件，比去年同期318件減少38件，顯示設置科技執法設備確實有效防制路口交通事故發生。

南投埔里鎮中山路三段與大城路口的科技執法設備，今年2月啟用以來共取締達8164件，為全縣最高的路口。圖／南投縣警局提供
南投埔里鎮中山路三段與大城路口的科技執法設備，今年2月啟用以來共取締達8164件，為全縣最高的路口。圖／南投縣警局提供
南投縣警局公布今年上半年科技執法取締交通違規超過3萬件，今年1至7月車禍發生數共計 280 件。圖／南投縣警局提供
南投縣警局公布今年上半年科技執法取締交通違規超過3萬件，今年1至7月車禍發生數共計 280 件。圖／南投縣警局提供

交通事故 南投縣 科技執法

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