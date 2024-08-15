快訊

槍手連開2波…「鴨頭」離開桌遊店遇伏擊十多槍 腹中2槍送醫亡

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱油燙死貓涉虐待…台中市動保處追查 飼主：二周前走失

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區有一隻貓被熱油燙死，全身皮膚嚴重燒燙傷，動保人士見狀不忍。台中市動保處長林儒良表示，飼主今天已接受訪談說明，貓走失久，二周前曾在街頭看到又不見，動保處已向警方告發此案，希望能調出監視器畫面掌握事證，將涉嫌虐貓致死行為人移送法辦。

台中市動保處長林儒良表示，台中市梧棲區貓隻疑似遭人虐待、傷害一案，因涉違反動物保護法行政刑罰，動保處已向警方告發。

林儒良表示，梧棲區貓隻疑遭故意潑灑熱油導致皮膚大範圍灼傷，經民眾送醫搶救後死亡，動保處8月13日下午與該民眾取得聯繫，立即和台中市政府警察局清水分局梧棲分駐所合作辦理，警方同日已著手清查案址監視器追查兇嫌。

事涉行政和刑罰，動保處昨天到案址調查並向警方告發，警方將擴大調閱周邊監視器追查。動保處已扣留貓隻屍體，後續將由動物法醫檢查，以釐清貓隻受傷及死亡原因。

因查出該貓隻有寵物登記，動保處將請飼主到案釐清案情，飼主今天接受訪談說明，今年6月他帶貓絕育，後來走失，二周前有看到貓，這是最後一次見到貓。

動保處呼籲民眾應愛護動物，如不喜歡動物也不應任意虐待、傷害動物，如民眾有進一步事證亦請聯繫並提供動保處，倘故意傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動物保護法可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

台中市梧棲區有貓隻疑似遭人虐待、傷害死亡，因涉違反動物保護法行政刑罰，台中市動保處已向警方告發。圖／台中市動保處提供
台中市梧棲區有貓隻疑似遭人虐待、傷害死亡，因涉違反動物保護法行政刑罰，台中市動保處已向警方告發。圖／台中市動保處提供
台中市梧棲區有貓隻疑似遭人虐待、傷害死亡，因涉違反動物保護法行政刑罰，台中市動保處已向警方告發。圖／台中市動保處提供
台中市梧棲區有貓隻疑似遭人虐待、傷害死亡，因涉違反動物保護法行政刑罰，台中市動保處已向警方告發。圖／台中市動保處提供

動保法 台中市 梧棲 虐待動物

延伸閱讀

台中貓兒疑遭虐傷重不治 動保處：取回貓屍釐清

太可惡！汐止多隻貓咪遭殘忍虐殺丟路邊 警方動保處緊急追緝

北市內湖、文山區獼猴現蹤 動保處接獲3起通報

梧棲有人熱油燙貓虐死？ 台中市動保處接獲通報查證中

相關新聞

影／心碎！竹托嬰中心髒尿布抹孩子臉 母淚訴可能有其他孩子遭不當對待

道禾竹北托嬰中心發生疑似虐嬰，雖業者昨晚宣布無限期停業，並向家長及公眾道歉，不過當事媽媽今在民代陪同下開記者會，含淚痛訴...

道禾竹北托嬰中心爆虐嬰 竹縣府擬祭最高60萬元罰鍰

道禾竹北托嬰中心爆出不當對待幼兒，不僅禁錮行動，還出言辱罵、髒尿布抹臉，事發後業者宣布無限期停業，新竹縣政府社會處今宣布...

視障志工走人行道遭撞死 同行按摩師曝她熱心不計較

葉姓男子昨駕駛汽車行經台北市松山區南京東路四段，無故衝撞路旁人行道，將鄭姓、王姓、張姓行人撞入騎樓，導致鄭女、王男受傷，...

民間救護車嘉義市路口撞上轎車 失控衝到樣品屋門口、3人輕傷送醫

嘉義市某民間單位救護車上午10點57分，行經湖子內路，與1輛轎車發生碰撞，轎車車頭損毀，救護車上2名男駕駛及救護員，以及...

影／鳳山居民一周狂收三張罰單 怒嗆住家騎樓禁停車是惡法

高雄鳳山區文西街一帶住家騎樓停放汽車遭人鎖定，不少人近日狂收罰單，甚至一周被開3張；因鄰近欠缺公共停車場，居民為避免檢舉...

北市起重機吊臂遭雷擊3工人觸電 勞檢處：屬天災不開罰

台北市午後下起雷陣雨，昨天位於萬華的第一果菜批發市場改建工程工地，發生3名工人遭間接雷擊，以致3人導電但就醫後均無大礙。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。