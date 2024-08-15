熱油燙死貓涉虐待…台中市動保處追查 飼主：二周前走失

台中市梧棲區有一隻貓被熱油燙死，全身皮膚嚴重燒燙傷，動保人士見狀不忍。台中市動保處長林儒良表示，飼主今天已接受訪談說明，貓走失久，二周前曾在街頭看到又不見，動保處已向警方告發此案，希望能調出監視器畫面掌握事證，將涉嫌虐貓致死行為人移送法辦。

台中市動保處長林儒良表示，台中市梧棲區貓隻疑似遭人虐待、傷害一案，因涉違反動物保護法行政刑罰，動保處已向警方告發。

林儒良表示，梧棲區貓隻疑遭故意潑灑熱油導致皮膚大範圍灼傷，經民眾送醫搶救後死亡，動保處8月13日下午與該民眾取得聯繫，立即和台中市政府警察局清水分局梧棲分駐所合作辦理，警方同日已著手清查案址監視器追查兇嫌。

事涉行政和刑罰，動保處昨天到案址調查並向警方告發，警方將擴大調閱周邊監視器追查。動保處已扣留貓隻屍體，後續將由動物法醫檢查，以釐清貓隻受傷及死亡原因。

因查出該貓隻有寵物登記，動保處將請飼主到案釐清案情，飼主今天接受訪談說明，今年6月他帶貓絕育，後來走失，二周前有看到貓，這是最後一次見到貓。

動保處呼籲民眾應愛護動物，如不喜歡動物也不應任意虐待、傷害動物，如民眾有進一步事證亦請聯繫並提供動保處，倘故意傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動物保護法可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。