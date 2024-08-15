台南女自製喪屍煙彈列管前託售 住家成品遭查獲
台南市林姓女子自製喪屍煙彈，且在依托咪酯被列管為第3級毒品前，託人售往新北市，受託者查覺有異報警，警方日前在林女住家查獲煙油、煙彈等物，依法送辦。
台南市警局第一分局今天告訴中央社記者，28歲林女自製含有依托咪酯的喪屍煙彈，自用及販售，今年5月託人將煙油及煙彈送往新北市販售，但受託者查覺有異報警，警方檢驗確認含有依托咪酯成分。
警方偵辦蒐證後，12日前往安平區林女住家搜索，查獲11罐煙油、甜味劑、甘油、調味劑、8個煙彈、電子煙等物。
警方調查，林女在依托咪酯將被列管為第3級毒品前，企圖將手上成品、原料賣出或丟棄，卻仍留下部分煙油及煙彈。
警方依販賣、調劑第3級毒品等罪嫌，將林女移送台南地檢署偵辦。這也是依托咪酯被列管為第3級毒品後，台南市警方破獲首案。
依托咪酯原為管制藥物，法務部6月提列為第3級毒品審議，8月5日經行政院公告列管為第3級毒品。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言