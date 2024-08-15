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台南女自製喪屍煙彈列管前託售 住家成品遭查獲

中央社／ 台南15日電

台南市林姓女子自製喪屍煙彈，且在依托咪酯被列管為第3級毒品前，託人售往新北市，受託者查覺有異報警，警方日前在林女住家查獲煙油、煙彈等物，依法送辦。

台南市警局第一分局今天告訴中央社記者，28歲林女自製含有依托咪酯的喪屍煙彈，自用及販售，今年5月託人將煙油及煙彈送往新北市販售，但受託者查覺有異報警，警方檢驗確認含有依托咪酯成分。

警方偵辦蒐證後，12日前往安平區林女住家搜索，查獲11罐煙油、甜味劑、甘油、調味劑、8個煙彈、電子煙等物。

警方調查，林女在依托咪酯將被列管為第3級毒品前，企圖將手上成品、原料賣出或丟棄，卻仍留下部分煙油及煙彈。

警方依販賣、調劑第3級毒品等罪嫌，將林女移送台南地檢署偵辦。這也是依托咪酯被列管為第3級毒品後，台南市警方破獲首案。

依托咪酯原為管制藥物，法務部6月提列為第3級毒品審議，8月5日經行政院公告列管為第3級毒品。

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台南 毒品

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