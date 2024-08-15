影／鳳山居民一周狂收三張罰單 怒嗆住家騎樓禁停車是惡法

高雄鳳山區文西街一帶住家騎樓停放汽車遭人鎖定，不少人近日狂收罰單，甚至一周被開3張；因鄰近欠缺公共停車場，居民為避免檢舉，改停8公尺巷道兩側，垃圾車、消防車通行困難。居民怒氣衝天，今早拿著罰單怒嗆政府只保障行人通行權益，罔顧住戶停車需求，也把車輛逼上道路造成公共危險。議員建議應分層管理；交通局表示，騎樓禁停汽車涉及中央法規，會把居民意見向上反映。

最近數月，鳳山區文山里、文英里居民近日飽受違停罰單所苦，警方統計，文山街6月至今罰單累計35張。今早議員林智鴻邀請交通局及鳳山警分局、清潔隊人員前往文西街會勘。數十名住戶陳情說，私人轎車原本停在住家騎樓，最近頻遭人檢舉，警方連晚上都開單，甚至間隔僅2小時，附近公共停車空間不足，不得已把車子停在住家門口，馬路兩側都是汽車，產生更大問題。

文英里長鄭鴻章說，里內不少社區巷道路寬僅8公尺，騎樓基本上不會有居民以外的行人通行，不少居民停到門前道路就只剩下4公尺，轎車可單向通行但無法會車，垃圾車更無法通行，造成地方很大困擾。

「我一周收到三張罰單，每張至少800元起跳！」住在文山街16巷謝姓住戶說，社區近日被特定人士盯上，真的很苦惱。

議員林智鴻指出，自宅騎樓不可停汽車，住戶將車輛停到家門口又擔心阻擋垃圾車、救護車通行，社區居民很不滿；依據高雄市騎樓管理自治條例，騎樓限停機車，且要保持1.5公尺通行空間，中央應該要修改母法，依巷道條件分層管理才合理。

警方表示，6月30日起「交通微罪」不再開放民眾檢舉，不過騎樓停車仍可檢舉，警方須依規定受理。交通局表示，議員建議分層管理部分，回歸中央母法。