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道禾竹北托嬰中心爆虐嬰 竹縣府擬祭最高60萬元罰鍰

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

道禾竹北托嬰中心爆出不當對待幼兒，不僅禁錮行動，還出言辱罵、髒尿布抹臉，事發後業者宣布無限期停業，新竹縣政府社會處今宣布擬對業者祭出最高60萬元罰鍰，實際金額將待專家會議討論後決定。縣府同時宣布，道禾托嬰中心原本獲得的評鑑優等將被撤銷。

新竹縣府社會處表示，道禾竹北托嬰中心發生不當對待幼兒事件，為維護兒童受照顧權益，社會處先前已依托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法，函請該托嬰中心將事發前30日的監視器畫面，提供社會處保存及查調，檢視監視器內容結果也確實發現有違法兒少法事實。

因道禾集團已申請無限期停業，目前托嬰中心內仍有許多幼兒需要被轉介安置到其他托嬰中心，社會處已主動請新竹縣托嬰協會盤點尚有名額的托嬰中心，並請新竹縣北區居家托育服務中心盤點尚可收托幼兒的保母，協助後續幼兒照顧轉銜，已要求道禾竹北托嬰中心提供幼兒名單。

據了解，道禾在新竹的托嬰中心據點，除了竹北之外，在竹東還有一家道禾竹科托嬰中心，社會處指出，將同步加強稽查道禾竹科托嬰中心及要求調閱監視錄影資料。

新竹縣政府將盡快召開專家會議討論，後續會根據查調事實及違法情節輕重，針對托育人員及托嬰中心，研擬開罰最高60萬元罰鍰。

不過為讓家長放心選擇優質托嬰中心，社會處建議可參考112年社會處辦理托嬰中心評鑑，讓家長能藉由行政管理、教保管理及衛生保健3類指標，決定符合期待的托嬰中心。社會處也提醒各托嬰中心業者，應按「教保服務人員輔導與管教幼兒注意事項」規定，禁止幼兒有自傷、他傷，托育人員應耐心溝通照顧幼兒。

老師換尿布時將髒尿布直接抹在當事幼兒臉上。圖／家長提供
老師換尿布時將髒尿布直接抹在當事幼兒臉上。圖／家長提供

托嬰 托育 新竹 虐童

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