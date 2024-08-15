澎湖七美島機車擦撞3人受傷 海巡隊護送就醫
澎湖七美離島昨天晚間發生車禍意外，造成2男1女頭部撕裂傷，由澎湖海巡隊護送至三總澎湖分院治療，但警方並未接獲報案，目前正循線了解中。
海巡署第十三巡防區指揮部昨天晚間6時21分接獲七美鄉衛生所通報，有3名民眾因車禍造成外傷及頭部撕裂傷，急需後送馬公就醫，立即通報澎湖海巡隊線上3519巡防艇趕往救援，並同步通報第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協助。
巡防艇在晚間7時20分抵達七美漁港，順利將3名傷者護送至馬公港，近9時交由消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。
據了解，受傷的2男1女，均是澎湖七美人，昨天傍晚在島上發生擦撞，前往衛生所就醫，但七美轄區警方並未接獲報案，目前正循線了解車禍事故發生經過情形。
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