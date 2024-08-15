影／高雄婦投資警覺遇詐 51歲車手當街就擒懊悔稱「第一天」上工

高雄婦人加入投資群組，遇對方慫恿「穩賺不賠」，投資50萬元可以賺回60萬元。婦人詢問警方，警方直提醒她遇詐騙集團，並請她合作，吊出詐團車手，當街逮捕涉案的胡姓男子，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

據了解，54歲的周姓婦人日前見投資廣告，加入對方的通訊群組，群組中有人扮演投顧老師，慫恿她平時會提供「飆股明牌」，說其中1名學生可以帶她進出，若投資50萬元，即可立即賺取本金近60萬元。

對方聲稱「獲利驚人，穩賺不賠」，要周婦面交投資款。周婦意識可能遇詐騙集團，問過警方後，高雄市警三民一分局立即專案查辦。

8月13日晚間7時許，警方根據周婦與對方約定的交款地點，到高雄市三民區察哈爾二街某超商前埋伏，趁周婦交50萬元給佯裝投資公司「外派專員」的胡姓男子（51歲），立即擁上逮捕胡男，在他背包搜出假識別證、憑證收據。

胡男稱他是第一天當車手，相當懊悔。全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法案移送高雄地檢署偵辦。