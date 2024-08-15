聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄婦投資警覺遇詐 51歲車手當街就擒懊悔稱「第一天」上工
高雄婦人加入投資群組，遇對方慫恿「穩賺不賠」，投資50萬元可以賺回60萬元。婦人詢問警方，警方直提醒她遇詐騙集團，並請她合作，吊出詐團車手，當街逮捕涉案的胡姓男子，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。
據了解，54歲的周姓婦人日前見投資廣告，加入對方的通訊群組，群組中有人扮演投顧老師，慫恿她平時會提供「飆股明牌」，說其中1名學生可以帶她進出，若投資50萬元，即可立即賺取本金近60萬元。
對方聲稱「獲利驚人，穩賺不賠」，要周婦面交投資款。周婦意識可能遇詐騙集團，問過警方後，高雄市警三民一分局立即專案查辦。
8月13日晚間7時許，警方根據周婦與對方約定的交款地點，到高雄市三民區察哈爾二街某超商前埋伏，趁周婦交50萬元給佯裝投資公司「外派專員」的胡姓男子（51歲），立即擁上逮捕胡男，在他背包搜出假識別證、憑證收據。
胡男稱他是第一天當車手，相當懊悔。全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法案移送高雄地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言