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國1南向彰化段酒駕大貨車撞路肩施工警戒車 2人受傷
國道1號南向191.8公里彰化路段今天凌晨發生大貨車衝撞路肩施工警戒車，造成駕駛洪男和女乘客2人受傷送醫，車頭也撞爛，國道警察初步調查，洪男涉嫌酒駕，將依以公共危險罪送辦，肇事原因調查中。
彰化縣消防局今天凌晨近2點接獲通報國道1號南向191.8公里處有大貨車車禍，消防隊到達後，發現大貨車車頭扭曲變形，洪姓駕駛（39歲）受傷卡在駕駛座，副駕駛座女乘客已自行脫困。
消防隊員以油壓剪破壞車體後，才將洪男救出，將二人送彰化秀傳醫院救治，洪男腹部紅腫、小腿撕裂傷，女乘客肩、臉及腰部挫傷，二人均無生命危險。
國道警察第三大隊初步調查，洪男駕駛大貨車衝撞到路肩施工空車警戒車，洪男經檢測有飲酒，將依公共危險罪舉發偵辦，有關肇事經過及肇因調查釐清中。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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