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台3線賓士車飆速刻意無牌躲罰單 車尾天線掛玩偶特徵卻露餡了

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警察局大湖分局於日前發現，有車輛行經轄區獅潭鄉台3線路段遭測速照相舉發違規，但車牌號被遮蔽或未懸掛，駕駛疑似藉此規避罰則；該路段限速60，其中1輛白色賓士休旅車竟超速50公里，警方分別依據違規車輛特徵，沿線追查後查出駕駛及車主，將依道交條例開罰。

警方指出，上月15及31日分別有機、汽車行經獅潭鄉台3線124.9公里處路段，遭固定式測速照相舉發超速，事後檢視照片發現違規車輛，其中超速20公里的機車，後座乘客的安全帽有明顯貓耳；另輛白色賓士休旅車，車速110公里、超速50公里，其後車尾無線電車機天線有懸掛一隻明顯玩偶。

警方分別根據兩車相關特徵，調閱前後路口監視器比對，過濾多輛汽機車輛，發現機車騎士為閃避測速而卸下車牌，後續又裝回；白色賓士則是安裝俗稱「電動遮牌器」用來遮蔽號牌，企圖藉此規避罰則。但警方依據所掌握特徵追查，最終仍追出相關車號及駕駛。

大湖警分局表示，轄區台3線常發現駕駛人以物品遮蔽車牌或未懸掛號牌，甚至有人會加裝電動遮牌裝置，試圖掩飾或隱蔽車輛身分，依據道路交通管理處罰條例，最高4千800百元罰鍰，並責令申請換領牌照。為防杜該類違規，警方將持續嚴格取締，以兼顧交通安全及治安維護，提醒駕駛人勿心存僥倖，共同遵守法規。

超速20公里的機車，後座乘客的安全帽有明顯貓耳。圖／警方提供
超速20公里的機車，後座乘客的安全帽有明顯貓耳。圖／警方提供
違規白色賓士休旅車當時車速110公里、超速50公里，其後車尾無線電車機天線有懸掛一隻明顯玩偶。圖／警方提供
違規白色賓士休旅車當時車速110公里、超速50公里，其後車尾無線電車機天線有懸掛一隻明顯玩偶。圖／警方提供

交通違規 測速

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