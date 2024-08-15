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打籃球驚見劇毒「眼鏡哥」 台東海濱公園球友嚇到軟手投不進

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市海濱公園籃球場這幾天劇毒「眼鏡蛇」頻出沒，球友打球膽戰心驚，晨運和夜運民眾也怕怕。球友說「蛇超粗，球滾出去都不敢檢」。市公所表示，近日會安排捉蛇，並立牌提醒民眾。

「真的很大條！」謝姓球友說，昨天早上和朋友去海濱公園籃球場打球，才要投籃就看到一個黑色物體突然立起來，一開始以為是棍子，走近一看，竟是眼鏡蛇，立著不動，還吐信發出呼呼聲，趕快拍照PO社團提醒。

網友紛紛留言「運動注意安全」、「要打1999處理」、「不要冒險抓」；也有網友搞笑留言「被咬到，黑曼巴再世」、「人家帶眼鏡來看球，也有事」、「台東球場環境好、生態豐富！」

市區海濱公園不僅是景點，也在地民眾喜愛休閒運動的地方，白天晚上都有人活動，尤其籃球場更是大小朋友熱血的場域，但近期不斷傳出有毒蛇出沒，其中不乏劇毒的眼鏡蛇和鎖鏈蛇。

附近居民指出，公園樹叢廣泛，吸引動物棲息，自然蛇就多，白天視線好比較會注意，但清晨和晚上光線昏暗就很危險，這時間很多人運動，不小心可能就被蛇吻，管理單位應該要警告大家。

市公所表示，這幾天天氣炎熱，加上才剛除草，使得蛇類活動更為頻繁，提醒民眾若發現蛇，請不要驚慌，可撥打1999，將有專業捕蛇團隊協助。近日會安排捉蛇，並立牌提醒民眾。

消防局則呼籲，民眾戶外活動要打草驚蛇，降低遭咬風險；萬一不小心遭咬，勿驚慌，先打電話求救，注意蛇的特徵，以便醫護施打正確血清；當下千萬不要用嘴巴吸出毒液，造成更嚴重傷害。

台東市海濱公園籃球場是大小朋友熱血的場域，但近期不斷傳出有毒蛇出沒，其中不乏劇毒的眼鏡蛇和鎖鏈蛇。記者尤聰光／攝影
台東市海濱公園籃球場是大小朋友熱血的場域，但近期不斷傳出有毒蛇出沒，其中不乏劇毒的眼鏡蛇和鎖鏈蛇。記者尤聰光／攝影
台東市公所表示，這幾天天氣炎熱，加上才剛除草，使得蛇類活動更為頻繁，提醒民眾若發現蛇，請不要驚慌，可撥打1999，將有專業捕蛇團隊協助。記者尤聰光／攝影
台東市公所表示，這幾天天氣炎熱，加上才剛除草，使得蛇類活動更為頻繁，提醒民眾若發現蛇，請不要驚慌，可撥打1999，將有專業捕蛇團隊協助。記者尤聰光／攝影
台東市海濱公園籃球場這幾天劇毒「眼鏡蛇」頻出沒，球友打球膽戰心驚，晨運和夜運民眾也怕怕。圖／讀者提供
台東市海濱公園籃球場這幾天劇毒「眼鏡蛇」頻出沒，球友打球膽戰心驚，晨運和夜運民眾也怕怕。圖／讀者提供
台東市區海濱公園不僅是景點，也在地民眾喜愛休閒運動的地方，但近期因天熱不斷傳出有毒蛇出沒。記者尤聰光／攝影
台東市區海濱公園不僅是景點，也在地民眾喜愛休閒運動的地方，但近期因天熱不斷傳出有毒蛇出沒。記者尤聰光／攝影

台東 眼鏡蛇 運動

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