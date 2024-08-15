詐團車手取款被警攔 把風同夥「失職」害自己也被逮

高雄孫姓男子和吳姓男子結伴當車手，吳負責在外接應，由孫男進到郵局領錢，正巧孫取款時，碰到警方巡邏，車手身分隨即被員警識破，在外把風的吳男，沒見到員警上前，把風「失職」也讓自己被警方逮到，兩人均被依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

仁武警分局大社分駐所員警前天晚間執行ATM簽巡勤務，在大社區某郵局ATM前發現孫姓男子（約20歲）形跡可疑，巡邏員警隨即上前盤查。

當時孫男一見到員警馬上緊張兮兮，警方追問他提款卡來源，孫男都無法交代清楚，眼見閃不過員警盤查，只能脫口「卡不是我的」，當場被識破車手身分。

後續兩名員警追問孫男如何到場，孫卻顧左右而言他，員警依據經驗判斷，認為接應車手應在附近，正巧郵局外就有一輛汽車違停，警方上前盤查時，坐在車上的吳男還以為孫男已經完事，見兩名員警上前，嚇得啞口無言。

吳男坦承他是在接應孫男，全案警詢後，孫男、吳男均被警方依違反洗錢防制法及詐違欺罪嫌送辦。