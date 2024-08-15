快訊

奧運羽球金牌安洗瑩退國家隊原因？韓媒曝：幫前輩「打掃洗衣」7年

IG神功能「未讀偷看訊息」回歸嗨翻！網曝還有2招也能比照辦理

分發入學放榜錄取率94.62%！「2505缺額招不滿」近3年最少

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／民俗鬼月真邪門…蘆洲相同路口連續2次車禍 模式完全一樣

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士命危送醫至今昏迷。相同地點、相同模式，今天凌晨又發生轎車對撞貨車。相隔11天、主肇事者相差11歲，由於正值農曆7月，俗稱鬼月，時機巧合，引發聯想。

據了解，3日晚間7時44分，18歲邱姓青年騎乘機車，高速從三民路直接左轉保和街，與對向直行的休旅車對撞，雙方都是綠燈、均未飲酒，騎士頭部重創當場失去生命徵象，送醫手術救回，但昏迷指數只有3，迄今仍在加護病房尚未脫險。

今天凌晨約4時50分，又有1名29歲嚴姓男子駕駛轎車，高速從三民路直接左轉保和街，與對向直行由58歲林姓司機駕駛的小貨車對撞，波及路旁2輛機車，雙方酒測值0、均未受傷不需就醫。嚴姓駕駛自稱沒注意到對向有車，林姓司機說來不及閃避，詳細肇事尚待進一步鑑識調查釐清。

由於2起車禍模式幾乎一模一樣，只是機車換成轎車，事故地點旁邊有24小時營業速食連鎖餐廳，上次撞擊發生於晚間7時許，嚇壞許多路人，今天撞擊發生在凌晨4時許，一樣驚動附近居民外出查看，相隔不滿12天，直呼邪門。

而3日嚴重車禍之後，新北市議員黃桂蘭已邀集市政府交通局、蘆洲區公所和警分局等相關單位，約好明天辦理現場會勘檢討標誌、標線、號誌等設施，沒想到今天又發生事故。

延伸閱讀

新北市蘆洲區３日晚間７時許，1輛機車高速從三民路直接左轉保和街，與對向直行休旅車對撞，18歲騎士頭部重創當場失去生命徵象，送醫手術救回，但昏迷指數只有3，迄今仍在加護病房尚未脫險。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區３日晚間７時許，1輛機車高速從三民路直接左轉保和街，與對向直行休旅車對撞，18歲騎士頭部重創當場失去生命徵象，送醫手術救回，但昏迷指數只有3，迄今仍在加護病房尚未脫險。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士命危送醫至今昏迷。相同地點、相同模式，今天凌晨又發生轎車對撞貨車。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士命危送醫至今昏迷。相同地點、相同模式，今天凌晨又發生轎車對撞貨車。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區今天凌晨4時許，又有1輛轎車高速從三民路直接左轉保和街，與對向直行的小貨車對撞。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區今天凌晨4時許，又有1輛轎車高速從三民路直接左轉保和街，與對向直行的小貨車對撞。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士命危送醫至今昏迷。相同地點、相同模式，今天凌晨又發生轎車對撞貨車。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士命危送醫至今昏迷。相同地點、相同模式，今天凌晨又發生轎車對撞貨車。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士命危送醫至今昏迷。相同地點、相同模式，今天凌晨又發生轎車對撞貨車。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士命危送醫至今昏迷。相同地點、相同模式，今天凌晨又發生轎車對撞貨車。記者林昭彰／翻攝

車禍

延伸閱讀

不是邊間！資深飯店經理曝鬼月「1房型絕不住」：常有怪事發生

影／蘆洲轎車一個左轉…未禮讓直行貨車 撞個正著還殃及池魚

鬼月夜遊2古蹟 淡水古蹟博物館17日等你來試膽

鬼月避免婚嫁、入宅 民俗專家一招破解民眾禁忌

相關新聞

影／心碎！竹托嬰中心髒尿布抹孩子臉 母淚訴可能有其他孩子遭不當對待

道禾竹北托嬰中心發生疑似虐嬰，雖業者昨晚宣布無限期停業，並向家長及公眾道歉，不過當事媽媽今在民代陪同下開記者會，含淚痛訴...

影／民俗鬼月真邪門…蘆洲相同路口連續2次車禍 模式完全一樣

新北市蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士命危送醫至今昏迷。相同地點、相同模式...

台3線賓士車飆速刻意無牌躲罰單 車尾天線掛玩偶特徵卻露餡了

苗栗縣警察局大湖分局於日前發現，有車輛行經轄區獅潭鄉台3線路段遭測速照相舉發違規，但車牌號被遮蔽或未懸掛，駕駛疑似藉此規...

打籃球驚見劇毒「眼鏡哥」 台東海濱公園球友嚇到軟手投不進

台東市海濱公園籃球場這幾天劇毒「眼鏡蛇」頻出沒，球友打球膽戰心驚，晨運和夜運民眾也怕怕。球友說「蛇超粗，球滾出去都不敢檢...

詐團車手取款被警攔 把風同夥「失職」害自己也被逮

高雄孫姓男子和吳姓男子結伴當車手，吳負責在外接應，由孫男進到郵局領錢，正巧孫取款時，碰到警方巡邏，車手身分隨即被員警識破...

影／台中獨臂男闖民宅行竊 特徵明顯…居民怒PO網

台中一名獨臂男子涉嫌闖民宅行竊，清水警方已查獲將他移送法辦，被害人住處監視器曾拍下他涉案畫面，PO網提醒大家，網友看到說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。