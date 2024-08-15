影／民俗鬼月真邪門…蘆洲相同路口連續2次車禍 模式完全一樣

新北市蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士命危送醫至今昏迷。相同地點、相同模式，今天凌晨又發生轎車對撞貨車。相隔11天、主肇事者相差11歲，由於正值農曆7月，俗稱鬼月，時機巧合，引發聯想。

據了解，3日晚間7時44分，18歲邱姓青年騎乘機車，高速從三民路直接左轉保和街，與對向直行的休旅車對撞，雙方都是綠燈、均未飲酒，騎士頭部重創當場失去生命徵象，送醫手術救回，但昏迷指數只有3，迄今仍在加護病房尚未脫險。

今天凌晨約4時50分，又有1名29歲嚴姓男子駕駛轎車，高速從三民路直接左轉保和街，與對向直行由58歲林姓司機駕駛的小貨車對撞，波及路旁2輛機車，雙方酒測值0、均未受傷不需就醫。嚴姓駕駛自稱沒注意到對向有車，林姓司機說來不及閃避，詳細肇事尚待進一步鑑識調查釐清。

由於2起車禍模式幾乎一模一樣，只是機車換成轎車，事故地點旁邊有24小時營業速食連鎖餐廳，上次撞擊發生於晚間7時許，嚇壞許多路人，今天撞擊發生在凌晨4時許，一樣驚動附近居民外出查看，相隔不滿12天，直呼邪門。

而3日嚴重車禍之後，新北市議員黃桂蘭已邀集市政府交通局、蘆洲區公所和警分局等相關單位，約好明天辦理現場會勘檢討標誌、標線、號誌等設施，沒想到今天又發生事故。