快訊

奧運羽球金牌安洗瑩退國家隊原因？韓媒曝：幫前輩「打掃洗衣」7年

IG神功能「未讀偷看訊息」回歸嗨翻！網曝還有2招也能比照辦理

分發入學放榜錄取率94.62%！「2505缺額招不滿」近3年最少

德籍教授在台灣失蹤案 台德警方合作尋人

中央社／ 15日專電

針對德國籍教授柯尼哲在台灣失蹤案，駐德國代表處說，德國警方提出一些關於失蹤案件的問題，已將問題轉交給國內警察單位，並盡力擔任兩地警方的溝通橋樑。

柯尼哲今年3月應淡江大學邀請，來台進行學術交流與大師講座。台北工作結束後，柯尼哲前往花蓮，3月26日監視器拍到他在太魯閣天祥下車，進入祥德寺停留約23分鐘離開，此後他便消失在公共視野，與外界失去聯繫。

柯尼哲家屬日前投書媒體，指出案發後向德國外交部求援時，對方表示該案不在責任範圍。德國外交部今天回應，得知訊息後即與家屬保持定期聯繫，並強調「為在海外遇到困難的德國公民提供支持」是他們的職責之一。

「柏林人報」（Berliner Zeitung）12日刊載柯尼哲（Ralf Klausnitzer）父母投書，內容提及家屬在柏林向外交部提交失蹤案時，被該單位人員告知「只負責處理外交官事務」，後來進一步瞭解德國在台灣沒有大使館，僅由德國駐台協會代表德國，令家屬感到意外。

中央社就失蹤案一事詢問德國外交部，其澄清「外交部僅負責處理外交官事務」的假設並不正確，強調不僅限於外交人員，德國外交部的職責包括為所有在海外遇到困難的德國公民提供支持。

德國外交部明確表示，自該案發生以來，他們即與家屬保持定期聯繫，並為家屬提供領事諮詢服務。

記者追問德國公民在海外失蹤的處理程序，外交部解釋，家屬需先向德國當地警局報失蹤，失蹤案會被轉往州刑事警察局（Landeskriminalamt），再由州刑事警察局提交到國家層級的聯邦刑事警察局（Bundeskriminalamt）。

聯邦刑事警察局即可近一步透過國際刑警組織（Interpol）通知案發國家當地的主管部門，負責案件調查與搜索行動。

針對柯尼哲失蹤案，德國刑事警察局因和駐德國台北代表處責任單位有暢通溝通管道，因此得知此案後直接聯繫駐處，請駐德代表處協助聯繫台灣的警政機關。

外交部 失蹤 德國

延伸閱讀

北溪二號爆炸案有解？傳德國首發逮捕令 波蘭檢方稱有此事未及抓人

淡大外籍教授花蓮失蹤逾4月 父母投書外媒：台警大笑拍照、德方曾拒介入

台積電布局美國、德國 進度順利

免簽待遇倒退5國？外交部：不排除與中國大陸施壓有關

相關新聞

影／心碎！竹托嬰中心髒尿布抹孩子臉 母淚訴可能有其他孩子遭不當對待

道禾竹北托嬰中心發生疑似虐嬰，雖業者昨晚宣布無限期停業，並向家長及公眾道歉，不過當事媽媽今在民代陪同下開記者會，含淚痛訴...

影／民俗鬼月真邪門…蘆洲相同路口連續2次車禍 模式完全一樣

新北市蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士命危送醫至今昏迷。相同地點、相同模式...

台3線賓士車飆速刻意無牌躲罰單 車尾天線掛玩偶特徵卻露餡了

苗栗縣警察局大湖分局於日前發現，有車輛行經轄區獅潭鄉台3線路段遭測速照相舉發違規，但車牌號被遮蔽或未懸掛，駕駛疑似藉此規...

打籃球驚見劇毒「眼鏡哥」 台東海濱公園球友嚇到軟手投不進

台東市海濱公園籃球場這幾天劇毒「眼鏡蛇」頻出沒，球友打球膽戰心驚，晨運和夜運民眾也怕怕。球友說「蛇超粗，球滾出去都不敢檢...

詐團車手取款被警攔 把風同夥「失職」害自己也被逮

高雄孫姓男子和吳姓男子結伴當車手，吳負責在外接應，由孫男進到郵局領錢，正巧孫取款時，碰到警方巡邏，車手身分隨即被員警識破...

影／台中獨臂男闖民宅行竊 特徵明顯…居民怒PO網

台中一名獨臂男子涉嫌闖民宅行竊，清水警方已查獲將他移送法辦，被害人住處監視器曾拍下他涉案畫面，PO網提醒大家，網友看到說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。