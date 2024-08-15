德籍教授在台灣失蹤案 台德警方合作尋人

針對德國籍教授柯尼哲在台灣失蹤案，駐德國代表處說，德國警方提出一些關於失蹤案件的問題，已將問題轉交給國內警察單位，並盡力擔任兩地警方的溝通橋樑。

柯尼哲今年3月應淡江大學邀請，來台進行學術交流與大師講座。台北工作結束後，柯尼哲前往花蓮，3月26日監視器拍到他在太魯閣天祥下車，進入祥德寺停留約23分鐘離開，此後他便消失在公共視野，與外界失去聯繫。

柯尼哲家屬日前投書媒體，指出案發後向德國外交部求援時，對方表示該案不在責任範圍。德國外交部今天回應，得知訊息後即與家屬保持定期聯繫，並強調「為在海外遇到困難的德國公民提供支持」是他們的職責之一。

「柏林人報」（Berliner Zeitung）12日刊載柯尼哲（Ralf Klausnitzer）父母投書，內容提及家屬在柏林向外交部提交失蹤案時，被該單位人員告知「只負責處理外交官事務」，後來進一步瞭解德國在台灣沒有大使館，僅由德國駐台協會代表德國，令家屬感到意外。

中央社就失蹤案一事詢問德國外交部，其澄清「外交部僅負責處理外交官事務」的假設並不正確，強調不僅限於外交人員，德國外交部的職責包括為所有在海外遇到困難的德國公民提供支持。

德國外交部明確表示，自該案發生以來，他們即與家屬保持定期聯繫，並為家屬提供領事諮詢服務。

記者追問德國公民在海外失蹤的處理程序，外交部解釋，家屬需先向德國當地警局報失蹤，失蹤案會被轉往州刑事警察局（Landeskriminalamt），再由州刑事警察局提交到國家層級的聯邦刑事警察局（Bundeskriminalamt）。

聯邦刑事警察局即可近一步透過國際刑警組織（Interpol）通知案發國家當地的主管部門，負責案件調查與搜索行動。

針對柯尼哲失蹤案，德國刑事警察局因和駐德國台北代表處責任單位有暢通溝通管道，因此得知此案後直接聯繫駐處，請駐德代表處協助聯繫台灣的警政機關。