影／台中獨臂男闖民宅行竊 特徵明顯…居民怒PO網

台中一名獨臂男子涉嫌闖民宅行竊，清水警方已查獲將他移送法辦，被害人住處監視器曾拍下他涉案畫面，PO網提醒大家，網友看到說，「就是他，上次也去我家晃一圈」、「都斷手了還偷」。

台中沙鹿區一名男子，多年前曾犯幾起住宅竊盜案，警方查獲移送後銷聲匿跡，日前又故技重施，潛入附近居民住家行竊損失現金3100元，他行竊身影特徵被住家監視器拍到，被害民眾氣不過，將影像放上臉書社群「沙鹿之美」，提醒附近居民要小心防範。

台中市清水警分局調查發現，男子曾以步行方式，隨機挑選大門未上鎖住家進入後，搜尋財物，如進入後發現住家有人，就會說找錯家馬上離開；他最近又以相同手法對居民住家手行竊，身影遭監視器「全都錄」，居民不禁怒吼「又是他」、「都斷手了還偷」、「就是他，上次也去我家晃了一圈，還好我們裡面門有鎖！」案經警方全力追緝竊嫌到案，調查後依法移送台中地檢署偵辦，轄區警方也不定時前往約制竊嫌。