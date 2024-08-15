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台3線無牌車輛躲測速 警識破特徵揪出開罰

中央社／ 苗栗縣15日電

苗栗縣警察局於台3線124.9公里處裝設固定式測速照相桿，拍下2部超速車輛為躲避查緝，故意未懸掛或遮蔽車牌，但警方仍以乘客及車輛特徵，追查出駕駛和車主依道交條例開罰。

苗栗縣警察局大湖分局今天指出，日前發現有汽機車輛於7月15日、31日分別行經獅潭鄉台3線124.9公里處路段，遭固定式測速照相舉發超速，皆遮蔽號牌及未懸掛號牌，疑似故意規避測速照相。

警方進一步追查，發現該車輛都有不同明顯特徵，其中1台機車後座乘客安全帽有明顯貓耳造型，另1輛為白色賓士轎車，後車尾有1隻玩偶，於是員警根據上述相關特徵，調閱前後路口監視器比對。

經過濾多部汽機車輛，員警發現機車騎士為閃避測速而卸下車牌，後續又裝回，白色賓士車輛則是安裝俗稱「電動遮牌器」來遮蔽號牌，雙方以為只要沒被拍到車牌，就可逃避罰則，殊不知警方透過其他路口監視器，掌握2部車籍資料及駕駛。

警方指出，機車騎士違規超速20公里，賓士車駕駛更是超出速限達50公里，後續將依道路交通管理處罰條例開單舉發，最高可處新台幣4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。

測速 監視器

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