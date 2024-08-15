流浪犬一衝害騎士摔到全癱 餵牠的浪浪愛媽有過失被起訴

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄李姓男子去年1月27日下午騎車行經鳳山區北賢街一帶，突然遭附近流浪狗追趕，李男因反應不及摔車，傷到腦部癱瘓。李妻不滿，質疑餵養該隻流浪狗的歐姓婦人沒盡照顧責任，對歐婦提告，檢方認為車禍與歐女有關，依過失重傷害罪嫌將她起訴。

檢方調查，70歲歐女見家裡附近常有流浪狗徘徊，她為此向蔡姓洗車場業者（不起訴處分）承租空間放置狗籠，一有時間就會到洗車場餵養流浪狗。

去年1月27日下午4時許，歐婦餵狗時打開狗籠，結果狗狗卻衝出狗籠，當時李男正巧騎車經過，因反應不及摔車，頭部受到重傷，送醫有蜘蛛膜下腔出血，急救後雖撿回一命，但仍併發水腦症，因全身癱瘓需要家人24小時照顧。

李妻不滿，認為歐婦為了餵養流浪狗，卻沒將狗拴好，害她老公摔車癱瘓，氣得對歐女提告。檢警偵辦時，歐婦坦承當天確實沒將狗拴好。

檢方依據交通事故鑑定委員會報告，認定該起車禍為歐婦疏縱寵物在道路奔跑，為李男騎車肇事主因，考量李男所受傷害，今偵結依過失重傷害罪嫌起訴歐婦。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

傷害罪 提告 流浪狗

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